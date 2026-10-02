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Novak Đoković iznenadio izjavom: Dvije godine odbija da ide tamo, sad je odjednom promijenio mišljenje

Novak Đoković iznenadio izjavom: Dvije godine odbija da ide tamo, sad je odjednom promijenio mišljenje

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je potvrdio da želi da igra na Završnom mastersu u Torinu iako je prethodne dvije godine odbio da igra tamo.

Đoković hoće da igra na završnom mastersu Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković nastavio je da niže pobjede u Pekingu, namučio se protiv Bua, ali je prošao u četvrtfinale. Sada ga čeka potencijalni okršaj protiv Saše Zvereva, ako Šang ne napravi senzaciju. Poslije meča je srpski teniser otkrio i da je promijenio mišljenje i da želi da igra na Završnom mastersu u Torinu.

"U ovom momentu se nisam kvalifikovao za Torino. Volio bih da igram ove sezone ako se kvalifikujem", poručio je Đoković.

Novak je osvojio turnir u Torinu 2023. godine, a u naredne dvije je bio kvalifikovan i imao je mjesto među osam najboljih. Međutim, odbio je da igra. Prošle sezone se povukao u "minut do 12", pošto je osvojio turnir u Atini i saopštio da neće putovati u Italiju.

Može li Novak da se kvalifikuje?

Novak je trenutno na 11. mjestu u trci za Torino i ima 2.430 bodova. Trenutno mu nisu velike šanse da se plasira na Završni masters. Osmo mjesto drži Danil Medvedev sa 3.120 bodova, a između njih su još Rafa Hodar (2.509) i Tejlor Fric (2.480).

Problem leži u tome što svi oni planiraju da igraju i u Šangaju, pa bi Novak morao da igra i tamo i da u Parizu zabilježi dobar rezultat. Možda bi čak morao i da se prijavi za neke turnire između toga poput Beča ili Bazela. Na oba ta turnira u Austriji i Švajcarskoj su već prijavljeni njegovi rivali koji su ispred u toj trci.

Gdje će Novak da igra?

Na konferenciji za medije poslije okršaja sa kineskim igračem je Đoković upitan za planove za završnicu sezone i gdje će da igra.

"Planiram da igram u Parizu, u Bersiju. Još uvijek ne znam da li ću igrati u Šangaju. Moram da vidim kako ću se osjećati u Pekingu i onda ću da donesem konačnu odluku. Još uvijek nije sve jasno", rekao je Đoković.

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Novak Đoković tražio medicinski tajm-aut u Pekingu
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

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Tagovi

Novak Đoković Tenis

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