Objavljeni datum i satnica: Zna se kad RK Borac m:tel gostuje u Solunu!

Evropska kuća rukometa objavila je sve pojedinosti oko duela crveno-plavih i PAOK-a.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Evropska rukometna federacija (EHF) definitivno je ozvaničila datume i satnice odigravanja utakmica 2. kola Evropskog kupa između Borca m:tel i PAOK-a.

Podsjetimo, od ranije se znalo da će revanš u Banjaluci biti odigran 24. oktobra u 19.00 časova, a sada je postalo jasno da će se solunski okršaj desiti šest dana ranije sa početkom u 17.00 časova po našem vremenu.

Banjalučki klub je prvobitno tražio od grčkog kluba da se obje utakmice igraju u gradu na Vrbasu, ali je iz Soluna stigao negativan odgovor.

"Što se tiče samog dvomeča sa PAOK-om, ponudili smo Grcima dvije utakmice u Banjaluci, vođeni time da su oni, igrali dvije utakmice u Luksemburgu u prvom kolu, međutim, oni su taj prijedlog odbili. Kako su sami rekli, iz razloga što im taj sam prolaz nije 100 odsto siguran kao što su bili sigurni u Luksemburgu, tako da trenutno radimo na organizaciji samog gostovanja u Solunu", rekao je nedavno na konferenciji za novinare član Upravnog odbora RK Borac m:tel Aleksandar Kuzmanović.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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