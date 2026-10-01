logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Može li Partizan do 3-0? Oglasio se Penjaroja pred meč u Minhenu

Može li Partizan do 3-0? Oglasio se Penjaroja pred meč u Minhenu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

U Minhenu, Partizan traži treću uzastopnu pobjedu u Evroligi. Trener Đoan Penjaroja naglašava važnost zajedničkog truda i podrške navijača.

Đoan Penjaroja najavio utakmicu Bajern Partizan Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

KK Partizan počeo je novu sezonu Evrolige na fantastičan način i pobjedama protiv Olimpije Milano i Parizom jedan je od rijetkih koji ima skor 2-0. Da bi nastavio pobjedničku seriju i došao do 3-0, Partizan će morati da bude bolji od Bajerna u petak od 20 časova u Minhenu.

Na ovom susretu trener Đoan Penjaroja opet neće moći da računa na Dereka Vilisa, koji se povrijedio u drugom minutu sezone s Olimpijom, a u međuvremenu je potpisan Bandža Si koji će biti na raspolaganju i za meč u Njemačkoj.

Šta je Penjaroja rekao pred Bajern?

"Pred nama je još jedna važna utakmica, a takođe i novo gostovanje. Bajern sada igra prvi meč kod kuće, ali se nadam da će nam naši navijači pomoći sutra. Bajern Minhen je ekipa koja je vrlo opasna i ima izuzetne šutere, a veoma su dobri i u 'pikenrol' situacijama. Uvijek žele da igraju u ritmu, tako da nas očekuje teška utakmica. Ipak, mi moramo da se trudimo da igramo zajedno i da budemo dobri u odbrani i napadu, kao i da napredujemo iz dana u dan", rekao je Penjaroja.

Igrač Partizana Arijan Lakić poručio je da su uspjeli sve što su zamislili protiv Pariza, uz podršku navijača, pa se sada nada istom ishodu i protiv Bajerna.

"Što se tiče nas, ne smijemo previše da se dižemo, moramo da ostanemo fokusirani i da idemo korak po korak. Bajern je odlična ekipa koja igra sasvim dobro, i vjerujem da rezultat koji su imali u prošlom kolu nije realan, tako da moramo da budemo spremni. Za svaku utakmicu u Evroligi treba da smo fokusirani svih 40 minuta, a za sutra, još jednom, nadam se da će što više naših navijača doći da nas podrže", zaključio je Lakić.

Kako izgleda raspored Partizana?

Izvor: Partizan

Nakon meča protiv Bajerna, Partizan ima vrlo komplikovan raspored u Evroligi, s tim da počinje i ABA liga:

  • 8. oktobar: Real Madrid - Partizan
  • 13. oktobar: Partizan - Panatinaikos
  • 15. oktobar: Fenerbahče - Partizan
  • 22. oktobar: Partizan - Crvena zvezda
  • 28. oktobar: Asvel - Partizan

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan KK Bajern Evroliga Đoan Penjaroja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC