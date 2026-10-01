U Minhenu, Partizan traži treću uzastopnu pobjedu u Evroligi. Trener Đoan Penjaroja naglašava važnost zajedničkog truda i podrške navijača.

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

KK Partizan počeo je novu sezonu Evrolige na fantastičan način i pobjedama protiv Olimpije Milano i Parizom jedan je od rijetkih koji ima skor 2-0. Da bi nastavio pobjedničku seriju i došao do 3-0, Partizan će morati da bude bolji od Bajerna u petak od 20 časova u Minhenu.

Na ovom susretu trener Đoan Penjaroja opet neće moći da računa na Dereka Vilisa, koji se povrijedio u drugom minutu sezone s Olimpijom, a u međuvremenu je potpisan Bandža Si koji će biti na raspolaganju i za meč u Njemačkoj.

Šta je Penjaroja rekao pred Bajern?

Vidi opis Može li Partizan do 3-0? Oglasio se Penjaroja pred meč u Minhenu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

"Pred nama je još jedna važna utakmica, a takođe i novo gostovanje. Bajern sada igra prvi meč kod kuće, ali se nadam da će nam naši navijači pomoći sutra. Bajern Minhen je ekipa koja je vrlo opasna i ima izuzetne šutere, a veoma su dobri i u 'pikenrol' situacijama. Uvijek žele da igraju u ritmu, tako da nas očekuje teška utakmica. Ipak, mi moramo da se trudimo da igramo zajedno i da budemo dobri u odbrani i napadu, kao i da napredujemo iz dana u dan", rekao je Penjaroja.

Igrač Partizana Arijan Lakić poručio je da su uspjeli sve što su zamislili protiv Pariza, uz podršku navijača, pa se sada nada istom ishodu i protiv Bajerna.

"Što se tiče nas, ne smijemo previše da se dižemo, moramo da ostanemo fokusirani i da idemo korak po korak. Bajern je odlična ekipa koja igra sasvim dobro, i vjerujem da rezultat koji su imali u prošlom kolu nije realan, tako da moramo da budemo spremni. Za svaku utakmicu u Evroligi treba da smo fokusirani svih 40 minuta, a za sutra, još jednom, nadam se da će što više naših navijača doći da nas podrže", zaključio je Lakić.

Kako izgleda raspored Partizana?

Izvor: Partizan

Nakon meča protiv Bajerna, Partizan ima vrlo komplikovan raspored u Evroligi, s tim da počinje i ABA liga: