Banjalučani bez kapitena: Srđan Gavrić otišao iz Borca nakon četiri sezone

Dugogodišnji kapiten banjalučkog kluba nastavlja karijeru u drugoj sredini.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dugogodišnji kapiten i bek KK Borac Srđan Gavrić zvanično je završio svoj angažman u banjalučkom klubu i karijeru nastavlja u drugoj košarkaškoj sredini.

Gavrić je u Borcu proveo protekle četiri sezone, tokom kojih je nosio kapitensku traku i bio jedan od nosilaca igre i u domaćem prvenstvu i u regionalnoj ABA 2 ligi. Povodom njegovog odlaska, klub se oglasio zvaničnim saopštenjem.

"Dugogodišnji kapiten našeg kluba Srđan Gavrić nastavlja karijeru u drugoj košarkaškoj sredini.

Kapitenu, hvala ti za svaki gram energije, truda i ljubavi koji si uložio u Borac, za svaki poen, skok, asistenciju, svaku kap znoja koju si prolio po terenu za crveno-plave boje.

Tvoja energija i posvećenost su odmah prepoznati i prethodne četiri sezone si dostojanstveno bio kormilar našeg klub na terenu i izvan njega.

Učinio si Borac boljim klubom i Borac je tebe učinio boljim igračem. Okrenuo si novi list, ali knjiga nije ispisana do kraja. Srđan Gavrić, jednom Borac, zauvijek Borac!", poručili su iz banjalučkog kluba.

Ime kluba u kojem će tridesetjednogodišnji bek nastaviti karijeru biće poznato u narednim danima, dok Borac ulazi u proces rekonstrukcije tima za predstojeću sezonu.