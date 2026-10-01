logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučani bez kapitena: Srđan Gavrić otišao iz Borca nakon četiri sezone

Banjalučani bez kapitena: Srđan Gavrić otišao iz Borca nakon četiri sezone

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Dugogodišnji kapiten banjalučkog kluba nastavlja karijeru u drugoj sredini.

Borac sezonu otvara u Podgorici najava Šćekić Gavrić Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dugogodišnji kapiten i bek KK Borac Srđan Gavrić zvanično je završio svoj angažman u banjalučkom klubu i karijeru nastavlja u drugoj košarkaškoj sredini.

Gavrić je u Borcu proveo protekle četiri sezone, tokom kojih je nosio kapitensku traku i bio jedan od nosilaca igre i u domaćem prvenstvu i u regionalnoj ABA 2 ligi. Povodom njegovog odlaska, klub se oglasio zvaničnim saopštenjem.

"Dugogodišnji kapiten našeg kluba Srđan Gavrić nastavlja karijeru u drugoj košarkaškoj sredini.

Kapitenu, hvala ti za svaki gram energije, truda i ljubavi koji si uložio u Borac, za svaki poen, skok, asistenciju, svaku kap znoja koju si prolio po terenu za crveno-plave boje.

Tvoja energija i posvećenost su odmah prepoznati i prethodne četiri sezone si dostojanstveno bio kormilar našeg klub na terenu i izvan njega.

Učinio si Borac boljim klubom i Borac je tebe učinio boljim igračem. Okrenuo si novi list, ali knjiga nije ispisana do kraja. Srđan Gavrić, jednom Borac, zauvijek Borac!", poručili su iz banjalučkog kluba.

Ime kluba u kojem će tridesetjednogodišnji bek nastaviti karijeru biće poznato u narednim danima, dok Borac ulazi u proces rekonstrukcije tima za predstojeću sezonu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Borac Srđan Gavrić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC