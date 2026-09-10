Nemanja Vučenović novi je član KK Borac Banja Luka.
Devetnaestogodišnji košarkaš iz Srpca Nemanja Vučenović potpisao je profesionalni ugovor sa KK Borac Banja Luka i u narednoj sezoni biće dio prvog tima.
Vučenović je prve košarkaške korake napravio u omladinskom pogonu Košarkaškom klubu Akademac iz Srpca, nakon čega je prešao u Banjaluku, gdje je radom i igrama izborio mjesto među seniorima.
Za Vučenovića je ovo još jedan u nizu značajnih uspjeha. Njegov talenat i dosadašnji rezultati prepoznati su i u rodnom Srpcu, gdje je proglašen za najboljeg sportistu opštine za 2023. godinu.
Nemanja Vučenović potpisao profesionalni ugovor sa crveno-plavima
Vučenović je rekao Srni da mu višegodišnji ugovor sa banjalučkim klubom mnogo znači, jer predstavlja nagradu za dosadašnje uspjehe, treninge, odricanja i sav trud koji je ulagao tokom godina bavljenja košarkom.
"Igram na pozicijama krila i krilnog centra, ali primarno na krilu. Ove sezone ću pokušati da još više napredujem, da svaki minut i svaku priliku iskoristim na najbolji način i da kroz treninge i takmičenje u Premijer ligi BiH i ABA dva ligi steknem dodatno iskustvo", istakao je Vučenović.
Osim Vučenovića, profesionalne ugovore potpisali su Nikola Salić, Marko Tomić, Matija Vuković i Kolja Matarugić.
(mondo.ba/SRNA)
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