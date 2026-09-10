Nemanja Vučenović potpisao profesionalni ugovor sa crveno-plavima

Nemanja Vučenović novi je član KK Borac Banja Luka.

Izvor: Srna

Devetnaestogodišnji košarkaš iz Srpca Nemanja Vučenović potpisao je profesionalni ugovor sa KK Borac Banja Luka i u narednoj sezoni biće dio prvog tima.

Vučenović je prve košarkaške korake napravio u omladinskom pogonu Košarkaškom klubu Akademac iz Srpca, nakon čega je prešao u Banjaluku, gdje je radom i igrama izborio mjesto među seniorima.

Za Vučenovića je ovo još jedan u nizu značajnih uspjeha. Njegov talenat i dosadašnji rezultati prepoznati su i u rodnom Srpcu, gdje je proglašen za najboljeg sportistu opštine za 2023. godinu.

Vučenović je rekao Srni da mu višegodišnji ugovor sa banjalučkim klubom mnogo znači, jer predstavlja nagradu za dosadašnje uspjehe, treninge, odricanja i sav trud koji je ulagao tokom godina bavljenja košarkom.

"Igram na pozicijama krila i krilnog centra, ali primarno na krilu. Ove sezone ću pokušati da još više napredujem, da svaki minut i svaku priliku iskoristim na najbolji način i da kroz treninge i takmičenje u Premijer ligi BiH i ABA dva ligi steknem dodatno iskustvo", istakao je Vučenović.

Osim Vučenovića, profesionalne ugovore potpisali su Nikola Salić, Marko Tomić, Matija Vuković i Kolja Matarugić.

(mondo.ba/SRNA)

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