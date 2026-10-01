Endi Bara: "Ne sviđa mi se Maksimir, svi kažu da je najružniji u Evropi"

Endi Bara kritikuje novi stadion Maksimir, smatrajući da ne donosi značajne promjene u odnosu na stari.

Izvor: youtube/Podcast Inkubator/printscreen/Grad Zagreb

Fudbalski klub Dinamo iz Zagreba trebalo bi do 2030. godine da dobije novi stadion, pošto je plan da na mjestu današnjeg Maksimira bude izgrađen potpuno novi objekat kojeg će pratiti pomoćni tereni, hale za druge sportove, atletski stadion i prostor za trening na otvorenom. Što se tiče koncepta novog stadiona, on se uopšte ne sviđa Endiju Bari - uticajnom hrvatskom menadžeru.

Fudbalski agent koji je u istoriji često poslovao sa Dinamom otvoreno je kritikovao predstavljeni koncept, uz objašnjenje da će novi stadion previše ličiti na već postojeći. To nije dovoljno velik napredak, jer je Maksimir jedan od najružnijih stadiona u Evropi. Pogledajte kako bi novi stadion trebalo da izgleda:

"To je zagrebački stadion, 'oću da nas pamte? Pa onda maknite tribine, napravite livadu i svi će nas pamtiti, cijeli svijet. Reći će 'Pa to su oni što nemaju ni tribinu'. Šta to znači, da nas pamte? Pa ne moraju nas pamtiti po tome što nam je ružan stadion", rekao je uticajni fudbalski menadžer gostujući u podkastu "Inkubator".

Endi Bara tvrdi da "novi Maksimir" nije lijep i da njegova izgradnja nije korak naprijed jer on previše liči na staru verziju stadiona sa dodatim krovom. Takođe, ističe da fudbaleri po Evropi o Maksimiru govore kao o najružnijem stadionu na kojem su igrali - što je često i tačno, posebno zbog stanja u kojem se trenutno nalazi.

"Meni se ne sviđa. Meni to izgleda... Stavite krov na stadion koji imate i šta ćete trošiti pare? Popravite tu tribinu jednu koja ne radi i stavite krov i dobili smo isto. Ne vidim razliku. Ja sam prvo mislio da je to stadion koji su obnovili. Onda sam tek shvatio da je nešto što treba da bude novo. Meni se to ne sviđa, pored svih stadiona koji postoje i svega što danas postoji, gdje se krovovi zatvaraju, otvaraju, da mi imamo takav stadion. Meni se ne sviđa! Evo, vrlo otvoreno, javno. Ja znam da ću biti od strane nekih ljudi kritikovan zbog toga, ali ja ne mogu lagati. Pa kako da ja ovdje kažem da je to, pored svega što sam ja vidio... Vi morate znati, gdje god sam ja bio, s kojim god sam igračem pričao, kaže 'Joj, znam Maksimir, to je najružniji stadion'. Meni je davno golman Kurtoa rekao da je to nešto najružnije što je vidio na svijetu", zaključio je Endi Bara.

Šta je Mamić rekao o Maksimiru?

Kritike na račun projekta koji je predstavljen javnosti uputio je i Zdravko Mamić. Nekadašnji prvi čovjek Dinama iz Zagreba trenutno se skriva u Bosni i Hercegovini jer je u Hrvatskoj osuđen zbog izvlačenja novca iz kluba, ali je i do njega stigla informacija o izgradnji novog stadiona.

"Ja iako sam daleko i od Zagreba i Dinama priča oko stadiona je doprla do mene. Kad sam vidio prvu sliku zanijemio sam od šoka", rekao je Zdravko Mamić za portal "24 sata" i dodao: "Doživio sam šok, ne nalazim riječi kojima bih opisao to ruganje zdravoj pameti".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!