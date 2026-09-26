Nekadašnji prvi čovjek Dinama iz Zagreba javio se iz Bosne i Hercegovine, gdje živi nakon što je osuđen u Hrvatskoj, kako bi prokomentarisao novi stadion Maksimir.

Izvor: MN Press/Grad Zagreb

Fudbalski klub Dinamo iz Zagreba trebalo bi da dobije potpuno novi stadion do 2030. godine, nakon što kultni i dotrajali Maksimir bude potpuno porušen. Već postoji plan da se Dinamo iz Zagreba privremeno premjesti na novoizgrađeni stadion u Kranjčevićevoj, a da se zatim vrati na "Novi Maksimir" koji je već privukao mnogo pažnje.

Nakon što je javnosti predstavljeno kako će izgledati novi stadion Dinama, mnogi su burno reagovali i otvoreno počeli da se protive takvoj ideji. Među onima kojima se novi stadion ne sviđa nalazi se i Zdravko Mamić, koji je za hrvatske medije prokomentarisao novi sportski objekat.

"Ja iako sam daleko i od Zagreba i Dinama priča oko stadiona je doprla do mene. Kad sam vidio prvu sliku zanijemio sam od šoka", rekao je Zdravko Mamić za portal "24 sata" i dodao: "Doživio sam šok, ne nalazim riječi kojima bih opisao to ruganje zdravoj pameti."

Vidi opis "Novi Maksimir je ruganje zdravoj pameti": Zdravko Mamić zanijemio kad je vidio šta prave u Zagrebu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Grad Zagreb Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Grad Zagreb Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Grad Zagreb Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Grad Zagreb Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Grad Zagreb Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Grad Zagreb Br. slika: 6 6 / 6 AD

Hrvatska, Zagreb i Dinamo pohvalili su se da je na konkursu za rješenje novog stadiona bilo čak 88 idejnih rješenja iz 20 država, a da je odabrano ono koje je unikatno i koje na neki način simbolizuje prošlost kluba i stadiona na kojem je najuspješniji hrvatski klub domaćin. Navijačima se taj prijedlog nije svidio, pa već danima traju polemike oko izgleda novog stadiona.

Izgled novog Maksimira ne sviđa se ni Zdravku Mamiću, ali je pitanje da li će on ikada imati priliku da ga posjeti. Podsećamo, nekadašnji prvi čovjek Dinama iz Zagreba pravosnažno je osuđen u Hrvatskoj, ali ne izdržava zatvorsku kaznu jer živi u Bosni i Hercegovini, čiji pasoš takođe posjeduje. Bosna i Hercegovina ne planira da izruči Mamića Hrvatskoj, kao ni njegovog brata Zorana.