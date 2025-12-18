logo
Dinamo Zagreb seli sa "Maksimira"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dinamo iz Zagreba preseliće se sa Maksimira na novi rekonstruisani stadion dok na mjestu "rugla" ne bude napravljen novi.

dinamo zagreb se seli sa maksimira Izvor: OPIS Zagreb/Shutterstock

Dinamo Zagreb je u srijedu održao redovnu sjednicu Skupštine kluba i na njoj je između ostalog zvanično donijeta odluka o preseljenju kluba sa stadiona Maksimir.

I ranije se najavljivao takav scenario, a sada je i potvrđen da će u jednom trenutku naredne godine Dinamo privremeno otići sa svog stadiona. Osim što je sigurno jedan od najružnijih stadiona u Evropi, Maksimir je podjednako i nefunkcionalan, tako da je potrebno mnogo ulaganja da bi se modernizovao.

Zato sad Dinamu slijedi privremeno preseljenje na "Stadion u Kranjčevićevoj" koji je takođe nedavno rekonstruisan, pa izgleda ovako: 

Stadion u Kranjčevićevoj poprimio je današnji oblik 1977. godine, a proširio se sa 5.350 mjesta na 11.163. Uklonjeni su reflektori, a stadion će imati modernu LED rasvetu. Grad Zagreb je finansirao rekonstrukciju sa 44 miliona evra.

Kada sve bude završeno, Dinamo će preći u Kranjčevićevu, dok će potom početi rušenje "Maksimira". Prosto, nije moguće da se rekonstruiše i jeftinije je da se sve napravi ispočetka: "Zagreb će time u Kranjčevićevoj dobiti moderni novi prošireni stadion najviše kategorije UEFA na kojem će se igrati fudbalske utakmice Dinama i reprezentacije, dok se na Maksimiru bude rušio postojeći i gradio novi stadion, čija se izgradnja očekuje do 2029. godine".

(MONDO)

Tagovi

Dinamo Zagreb Maksimir stadion

