"Znali smo da će biti ovako": Hrvati dominirali u Beogradskoj areni, Ivica Tucak se oglasio

Selektor Hrvatske stao pred novinare poslije očekivano ubjedljive pobjede protiv Slovenije

Izvor: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske dominantno je pobijedila Sloveniju (20:4) na početku Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni. Po četvrtinama, rezultat je bio 3:1, 5:1, 7:1, 5:1.

Najefikasniji među Hrvatima bio je Zvonimir Butić, po tri gola dali su Loren Fatović, Marko Žuvela, Konstantin Harkov i Filip Kržić. Bio je to dobar trening Hrvata pred nastavak takmičenja u Grupi B, u kojoj će naredni meč igrati za dva dana, protiv Gruzije od 12.45 časova. Potom će u trećem kolu igrati derbi protiv Grčke, 15. januara od 20.30 časova.

"Najbitnije je bilo da pobijedimo. Teško je dati bilo kakve sudove, kada je razlika u kvalitetu ovakva kakva jeste. Osjetili smo malo tu Arenu, osjetili teren, gol, ništa više od toga nemam pametnije da kažem. Znali smo da će biti ovako više-manje. Bilo šta da kažemo o tome da li sam zadovoljan ili ne, da li je moglo bolje ili lošije... Tek sada počinje ono pravo", rekao je selektor Hrvatske Ivica Tucak poslije utakmice.

Hrvati su po četvrtinama pobjeđivali u prosjeku gol-razlikom 5:1. Tucak je mirno pratio meč.

"Nije bilo vike, rekao bih da nikad nisam bio mirniji. Znaš protivnika, veliku razliku u kvalitetu i nemaš šta da zamjeriš igračima u toj situaciji. Ostaje ti negdje da paziš da se ne povrijediš i to je to. Hvala Bogu, ušli smo u turnir kako treba, za manje od dva dana očekuje nas puno ozbiljniji protivnik, za koga se treba dobro spremiti. Bilo je danas četiri-pet grešaka, dodatih lopti u protivničke ruke, i bićemo kažnjeni za njih u narednom meču", upozorio je Tucak svoje igrače.

Hrvatska je došla u Beograd kao evropski vicešampion iz Zagreba 2024.