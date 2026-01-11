Vaterpolo reprezentacija Srbije mora da pobijedi Španiju ako želi do medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu. U slučaju poraza, gotovo da neće imati nikakvu šansu da dođe do medalje.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Vaterpolo reprezentacija Srbijepobijedila je na jedvite jade Holandiju na startu Evropskog prvenstva u Beogradu. Spasila ih je VAR tehnologija, pošto je gol Kasa te Rilea za pobjedu Holandije poništen jer je utvrđeno da je isteklo vrijeme, da bi potom "delfini" bili uspješniji kada je došlo do izvođenja peteraca. Na kraju 18:16 za Srbiju, za kakvu-takvu pobjedu i djelimičan osmijeh na licima vaterpolista.

Međutim, da ovo komplikuje stvari pred nastavak Evropskog prvenstva za "delfine" - i te kako komplikuje. Mnogima je promaklo da se turnir igra po novim pravilima i taj sistem je već selektor Hrvatske Ivica Tucak nazvao "težim, ali poštenijim".

Šta izgubljen bod znači za Srbiju?

Vidi opis Srbiju uništila nova pravila na EP u vaterpolu: Ovo mnogi nisu znali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Iako je Srbija pobijedila, nije osvojila sva tri boda. Pobjeda poslije peteraca donosi samo dva boda reprezentaciji Srbije, što je ipak bolje nego da su ostali bez ičega - od čega su ih dijelile milisekunde. Međutim, ovo pravi problem selektoru Stevanoviću jer teško da je očekivao da će već na prvom koraku Srbija prokockati bodove.

Srbiji predstoje još dvije utakmice u prvoj grupnoj fazi protiv Španije (12. januar) i Izraela (14. januar) u kojima moraju da dođeu do čitavog plena, u suprotnom čeka ih jako težak put do polufinala turnira.

Zašto je to tako? EP u vaterpolu igra se po novom sistemu i nema klasičnog četvrtfinala, nego po tri najbolje ekipe iz svake od grupa prolaze dalje i formiraju novu grupu. U toj novoformiranoj grupi takmiči se po šest ekipa i u nju se prenose bodove iz prve faze, dok potom samo po dvije ekipe prolaze u polufinale. Sistem sličan onome koji imamo u rukometu.

Izvor: MN PRESS

Srbija se inače ukršta sa grupom u kojoj su Crna Gora, Mađarska i Francuska (uz Maltu) što znači tri jako teške utakmice u drugoj fazi, a već u prvoj imaju situaciju da ideu s "okrnjenim" učinkom. A tek slijedi meč sa Španijom...

Šta ako Srbija ne pobijedi Španiju?

"Paralelno smo se pripremali za Španiju. Igrali smo sa njima u Trebinju, nema nepoznanica. Individualno daleko kvalitetniji od Holandije, a timski najbolja ekipa na prvenstvu. Duži niz godina igraju zajedno, poznaju se, nema greške, panike. Igraju perfektno. Treba nam daleko bolja naša utakmica da bismo imali šta da tražimo protiv Španije", rekao je selektor Stevanović poslije meča u "Beogradskoj areni", svjestan koliko ta utakmica znači "delfinima".

U slučaju poraza od Španije, a potom pobjede nad Izraelom (koji će biti posljednji u grupi), Srbija bi prenijela samo dva boda u narednu fazu (prenose se samo bodovi osvojeni protiv timova koji su prošli dalje), dok će od trija Crna Gora/Mađarska/Španija - najvjerovatnije bar dvije reprezentacije biti na šest bodova.

To dovoljno govori koliko će biti teško da se Srbija domogne polufinala i borbe za medalju, pošto bi morala da dobije sve mečeve i da joj navija da oni koji u startu imaju četiri boda više doživi katastrofu.