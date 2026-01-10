Vaterpolisti Srbije ispunili su prvi cilj, ali mnogo teže nego što se očekivalo.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentativac Srbije Miloš Ćuk iznio je utiske poslije dramatičnog meča sa Holanđanima koji su na kraju dobili poslije boljeg izvođenja peteraca. Bilo je mnogo teže nego što se očekivalo, ali znala je ova generacija da startuje loše, a potom da polako diže formu i završi na pobjedinčkom postolju.

Upravo je Ćuk koji je najiskusniji u ovoj ekipi ovjerio prvu pobjedu na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

"Sigurno da je prva utakmica izuzetno teška. Znali smo šta da očekujemo na njih. Fizički spremna, uigrana. Nije iznenađenje ovakav njihov otpor. Imali smo neku nesigurnost u odbrani. Ova utakmica je otišla u peterce. Mogli smo da prelomimo u posljednjoj četvrtini, ali smo sa par grešaka ušli u penal završnici. Odnijeli smo bodove. Ova naša generacija nikad ne zna za lako. Izgleda da uvijek moramo da krenemo ovako", rekao je Ćuk za "RTS i istakao šta će biti ključno protiv Španaca za dva dana:

Vidi opis "Izgleda da ova generacija mora ovako": Miloš Ćuk zagolicao maštu navijača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Izuzetno je bitna odbrana, od koje stičemo sigurnost za napad. Na tome ćemo raditi u ova dva dana. Sa punom Arenom i publikom da pokušamo da ispravimo protiv Španije i da u naletu nastavimo turnir", zaključio je Ćuk.