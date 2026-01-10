Beogradska arena zanijemila od šoka, a onda VAR spriječio poraz Srbije: Pogledajte kako se reprezentacija izvukla

Reprezentaciju Srbije je doslovno sekund dijelio od poraza na početku Evropskog prvenstva u Beogradu. Pobijedila je na penale, uz mnogo sreće i uz loš utisak na startu turnra.

Izvor: RTS/Screenshot

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobijedila je Holandiju na penale na početku Evropskog prvenstva, ali uz mnogo sreće. Holanđani su na kraju četvrte četvrtine dali gol za pobjedu uz zvuk sirene, počeli burno da ga slave, ali je taj gol bio poništen kada su sudije pogledale VAR snimak.

Video-snimak je jasno pokazao da je Holanđanina zakasnio kada je maestralno lobom zatresao mrežu Srbije. Bio je to uvod u penale u kojima je Srbija ipak opravdala ulogu favorita.

Srbija Holandija Izvor: Youtube/RTS

Bio je to jako loš meč Srbije uz simultanku daleko najboljeg igrača Dušana Mandića u napadu. Velika opomena pred nastavak Evropskog prvenstva i pred duel protiv evropskog i svetskog prvaka, Španije, u drugom kolu.