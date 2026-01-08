Selektor Hrvatske Ivica Tucak: "Beogradska arena izaziva poštovanje"

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak mnogo poštuje kako Srbija organizuje Evropsko prvenstvo, sa bazenom u Beogradskoj areni.

Evropsko prvenstvo u vaterpolu 2026. godine igraće se tokom januara u Beogradu, a domaćin će biti Beogradska arena - što bi trebalo da bude zanimljivo i onima koji ne prate redovno dešavanja u ovom sportu. Srbija je kao organizator napravila bazen u najvećoj areni na ovim prostorima, a koliko je dobro urađen posao govore i riječi selektora Hrvatske Ivice Tucka.

Hrvatski mediji prenose njegovu izjavu, sa posljednjeg obraćanja pred početak turnira, a može da se stekne utisak kako je Tucak impresioniran bazenom u Beogradskoj areni. Podsjećamo, bazen se na istom mjestu nalazio i 2016. godine kada je Srbija bila organizator turnira, a i osvajač trofeja. Taj turnir bio je sjajno organizovan, a sada je pred Srbijom novi izazov, isto kao i pred Hrvatskom.

"Odradili smo veliki dio posla, na početku priprema imali smo problema s gripom, ali to je iza nas, zaobišle su nas povrede i bolesti i to je najvažnije, neka tako i ostane. Bili smo fokusirani na rad, ispravljanje grešaka i vjerujem da spremni dočekujemo turnir. Želje i ambicije uvijek su iste, borba za medalju, što sjajniju. No, put je težak, duži nego prije u novom formatu takmičenja, svaka je utakmica, bod, gol, blok, obrana, zaveslaj važan. Ovo Evropsko prvenstvo izrazito je kvalitetno, vjerujem da će biti i zanimljivo, a sigurno i sjajno organizovano. Taj objekat izaziva poštovanje", rekao je Tucak!

Hrvatska reprezentacija važi za jednu od najbolji u Evropi, pa samim tim ima obavezu da se nađe u završnici takmičenja. Za razliku od prethodnih turnira, sada će se igrati u novom formatu, sa dvije grupne faze i većim brojem utakmica, što Tucak smatra kao dobro rješenje za evropski vaterpolo.

"Ne znam da li je poštenije, ali je više sportski. Istina, treba odigrati dvije utakmice više da osvojite medalju, osam umjesto šest ako ste bili prvi u grupi. Vjerujem da je format pogođen i biće slađe doći do kraja", rekao je Tucak, koji smatra da njegova selekcija ne bi trebalo da ima problema protiv Slovenaca. Sa druge strane, oprezan je kada je riječ o Gruziji, koja ima veliki broj naturalizovanih igrača.

Za Ivicu Tucka ovo će biti povratak u Beograd koji je za njega posebno bitan - u glavnom gradu Srbije ima brojne prijatelje koje voli da posjeti, a svojevremeno je nosio kapicu Crvene zvezde. Njegov mandat u Beogradu svojevremeno je prekinuo građanski rat na prostoru Jugoslavije, a sada će kao selektor Hrvatske još jednom voditi veliku borbu protiv Srbije.

"Teško je nekoga staviti u ulogu favorita, da li je to Španija koja brani titulu prvaka, mi kao viceprvaci Evrope, Srbija kao domaćin, Mađari, Grci, Italijani, Crna Gora... To je snaga vaterpola o kojoj pričam, uz Francusku, Holandiju, Rumuniju, Gruziju s kojima niko neće lako na kraj. Ne bih prognozirao, sve će se svesti u jednu loptu", rekao je Tucak i dodao da je njegov tim "dobro složen".

Evropsko prvenstvo u vaterpolu igraće se od 10. do 25 .januara u Beogradskoj areni. Reprezentacija Hrvatske biće smještena u grupu B gdje su još Grčka, Gruzija i Slovenija. Podsjećamo, reprezentacija Srbije igraće u grupi C protiv Španije, Holandije i Izraela, a okršaj protiv komšija moguć je tek u polufinalu.

