Velesila dolazi desetkovana na Evropsko prvenstvo u Beogradu: Selektor se posvađao i izbacio 6 igrača iz tima

Selektor Italije Alesandro Kampanja je uspio da ubijedi savez da stane na njegovu stranu i sada "azuri" dolaze podmlađeni i bez najvećih zvijezda u Beograd.

Samo dva dana prije početka Evropskog prenstva u Beogradu Italija je sigurno desetkovana pred veliko takmičenje.

Igraće u grupi D sa Turskom, Rumunijom i Slovačkom, ali bez čak šest bitnih igrača koji su u sukobu sa selektorom. Nakon ispadanja u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Singapuru došlo je do sukoba u timu i Alesandro Kampanja se posvađao sa glavninom tima.

U Beograd zbog toga ne stižu Alesandro Veloto, Nikolas Preskuti, Đanmarko Nikozija, Đakomo Kanela i Luka Damonte. Baš zbog toga dodatno brine poraz od "azura" u pripremnom periodu.

Italijani su bez Velota koji je vrlo vjerovatno najveće ime u ekipi, a Nikolas Prekuti je sa nacionalnom selekcijom do sada u karijeri osvojio pet medalja. Đanmarko Nikozija je prvi golman.

Italijani startuju 11. januara protiv Turske, zatim 13. igraju sa Slovačkom, a 15. sa Rumunijom. Zatim se njihova grupa ukršta sa grupom B u kojoj su Slovenija, Grčka, Hrvatska i Gruzija.

