Argentinac Federiko Korija: "Nisam razumio kako Novak Đoković to radi"

Novak Đoković oduvijek je pokušavao da pomogne drugim teniserima, a Federiko Korija otkrio je šta je sve radio po tom pitanju.

Novak Đoković uvijek se trudi da pomogne drugim teniserima, bez obzira na svoje obaveze i na sve što radi kako u pripremi za mečeve, turnire, tako i za privatne stvari. Federiko Korija je otkrio kako je Srbin pomagao i šta je sve radio dok je bio dio sindikata igrača (PTPA) koji je osnovao sa Vasekom Pospišilom.

"Nisam mogao da razumijem kada je otišao. Dao je toliko energije i bio je privržen problemu kako bi svi igrači imali bolje uslove. Konstantno je slao poruke na 'Vacap' u grupnim četovima, sazivao sastanke, stvarao veće interesovanje. U isto vrijeme se takmičio da postane najbolji igrač svih vremena", rekao je Korija u intervjuu za portal "Clay".

Novak je odlučio da istupi iz PTPA pošto je nezadovoljan načinom na koji sindikat funkcioniše i na velike promjene koje su se dogodile. Nije zadovoljan u kom smjeru sve to ide i rešio je da se povuče iako je tome posvetio dosta vremena i energije.

"Njegov odlazak iz PTPA je došao u momentu kada sam ja bio van terena nekoliko mjeseci zbog povreda i problema, tako da sam zaboravio i da pitam šta se tačno desilo. Očigledno je da su postojale stvari koje mu se nisu dopale ili za koje nije dobio podršku. Ili se možda umorio. Ali, vidio sam svojim očima da se uvijek trudio da pomogne i da riješi probleme. Nisam razumio kako može da uloži toliko energije i da se u isto vrijeme trudi da postane najbolji ikada."

"Svi pričaju lijepo o Novaku"

Istakao je argentinski teniser da svi teniseri imaju ogromno poštovanje prema Srbinu.

"Kada god pričate sa teniserima, kažu samo lijepe stvari u Novaku. Svi znaju ili su mogli da vide kako se bori za prava igrača i za to da što više igrača živi od ovog prelijepog sporta. Rekao bih da je Novak stvorio veliki pritisak na ATP i natjerao ih da reaguju. Možda je Đoković vidio šta je sve unapređeno i rekao da mu je dosta. Morate da pitate ljude šta se desilo. Nagradni fondovi su porasli, više ljudi može da živi od ovog sporta, dok se ne gubi veliki novac", rekao je Korija.

"Đoković je treći i prijeti im"

Jedno od pitanja za Federika bilo je o dominaciji Sinera i Alkaraza i da li može neko da im priprijeti.

"Ljudi žele rivalstva, kada su dominirali Federer i Nadal onda se pojavio Đoković i sve to srušio. Nadam se da će se i sada pojaviti neko treći. Trenutno je taj treći Novak. Jednog dana kada se Novak penzioniše ,nadam se da će neko drugi da se pojavi. Ko bi mogao da bude treći u budućnosti? Po onome što sam vidio Žoao Fonseka ima potencijal za to, gledao sam njegov meč protiv Rubljova u Australiji i pomislio sam 'ko je ovaj vanzemaljac'. Isto sam pomislio i kada sam prvi put gledao Alkaraza. Polako, potrebno mu je vrijeme da uči i da sazrijeva, ali ima sve kvalitete za to", zaključio je Korija.

