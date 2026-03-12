logo
Malo je vjerovatno da će Novak Đoković ostati bez treće pozicije na ATP listi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Novak Đoković eliminisan je u osmini finala Indijan Velsa, što bi moglo da se odrazi na njegov plasman na ATP listi.

Novak djokovic moze da ostane bez 3 mjesta na atp listi Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković ispao je u osmini finala Mastersa u Indijan Velsu, pošto ga je poslije velike borbe savladao Britanac Džek Drejper. Srpski as je propustio lijepu šansu za napredak na ATP listi, a sada postoji šansa da ga prestigne prvi pratilac Aleksandar Zverev.

Đoković je trenutno treći na svijetu sa 5.280 poena, u kalifornijskoj pustinji je zaradio 90, pa će od ponedjeljka imati 5.370. Ipak, postoji scenario po kome Nijemac može da ga pogura na četvrtu poziciju.

Jedino ako Zverev stigne do titule u Indijan Velsu, Novak će ostati bez trenutnog plasmana.Ovo je malo vjerovatno ako uzmemo u obzir formu Zvereva, ali nije isključeno da vidimo neko iznenađenje u Americi.

Zverev bi u pohod na titulu morao da počne pobjedom nad Arturom Filsom u četvrtfinalu, a Francuz u posljednje vrijeme važi za jako nezgodnog rivala. Njega odnedavno trenira Goran Ivanišević, pa bi tako Hrvat mogao neočekivano da učini uslugu Novaku.

Đokovića poslije poraza u Indijan Velsu očekuje odluka o nastupu u Majamiju gdje je prošle sezone poražen od Jakuba Menšika u finalu. Prijavljen je vlasnik 24 grend slem titule i za Masters u Monaku, pa su pred njim dvije jako važne odluke.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:14
Novak Đoković hladno pozdravio protivnike posle poraza na Indijan Velsu
Izvor: YouTube/Tennis TV
Izvor: YouTube/Tennis TV

(MONDO)

