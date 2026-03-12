logo
Đoković je odigrao najluđi meč Indijan Velsa: Nije mogao da veruje da ga ovo prvo pitaju

Đoković je odigrao najluđi meč Indijan Velsa: Nije mogao da veruje da ga ovo prvo pitaju

Autor Milutin Vujičić
0

Nije mogao da sakrije Novak Đoković iznenađenost zbog pitanja o navijačima na tribinama s kojima kao da opet hoće da ga posvađaju.

Novak Đoković o navijačima na Indijan Velsu Izvor: YouTube/DjokerNole Media

Srpski teniser Novak Đoković ispao je sa Indijan Velsa, ali može da se pohvali da je priredio vrhunsku zabavu navijačima u SAD. Đoković i Drejper su nam zaista priredili spektakl, gledali smo sjajan tenis duže od dva i po sata, a na kraju je bukvalno jedan poen odlučio pobednika - i za dlaku je pobjeda pripala Britancu.

Međutim, umjesto da se priča o tome, ili o najlepšem poenu na meču koji je Đoković osvojio, prvo pitanje za srpskog tenisera na konferenciji za medije ticalo se njegove "borbe" sa publikom. I zbog toga je i Nole bio šokiran o čemu traže da priča.

"Mogu li samo da pitam - bilo je nekoliko trenutaka kada su se iz publike čuli povici. Zanima me koliko je teško nositi se s tim u tom trenutku i da li kao igrač počnete da razmišljate o tome da se to može dogoditi u bilo kom momentu?", upitao je američki novinar i naterao Đokovića da se uhvati za glavu i odgovori nevoljno.

"Ne znam. Ne znam na kakvu tačno situaciju mislite, ali, mislim, bilo je nekoliko... Takve stvari se dešavaju. To je i uzbuđenje publike", objasnio je Đoković da ništa ne zamjera publici i da ne uspjeva pokušaj da ga opet "posvađaju".

"Mislim, razumijem da se ljudi ponekad u žaru trenutka, u borbi kakva je bila večeras, uzbude tokom poena. Tada možda između poena viču... Da, jednostavno se uzbude i to je to. Ne osuđujem niti kritikujem bilo koga. Bio je to nevjerovatan meč u kojem sam učestvovao na terenu, a siguran sam i za ljude koji su ga gledali na stadionu", dodao je Đoković koji je htio da prebaci fokus na dobar meč, a ne da priča o navijačima i svojim zdravstvenim problemima.

Đoković htio da nahvali publiku

Poslije svega što je ispričao na engleskom, Novak Đoković je i na srpskom jeziku želio da se zahvali navijačima koji su ponovo bili uz njega na ovom izazovnom turniru u Kaliforniji.

"Ostaje žal zbog ovakvog poraza. Jedan poen, par udaraca je odlučilo pobednika. Nisam znao da sam osvojio ukupno poen više od njega. Ostaje razočaranje, dao sam sve od sebe, vratio se u meč kada je servirao za pobedu. Publika je bila sjajna, odlična atmosfera, najbolji meč turnira. Čestitam mu, ostao je smiren do kraja. Šteta stvarno. Sad kada premotam film, uvijek je čovjek mudriji poslije borbe. Imao sam puno pobjeda i poraza ovakvih u karijeri. Idemo dalje", naglasio je Đoković.

Pogledajte

00:14
Novak Đoković hladno pozdravio protivnike posle poraza na Indijan Velsu
Izvor: YouTube/Tennis TV
Izvor: YouTube/Tennis TV

