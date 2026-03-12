Nijemci okrenuli leđa himni Rusije: Odbili i selfi zbog nacionalnosti, okrenuli se i otišli

Presedan na Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco gdje su se sportisti iz Njemačke okrenuli kada je intonirana himna Rusije.

Izvor: Profimedia/BEAUTIFUL SPORTS/Marcus Hartmann

Prvi put od početka sukoba u Ukrajini, dakle poslije skoro četiri godine, ruski sportisti mogli su da vide svoju zastavu na velikom takmičenju i da čuju svoju himnu. Takvu odluku donio je Međunarodni olimpijski komitet (MOK) za Zimske paraolimpijske igre koje se održavaju u Milanu i Kortini d'Ampeco i to je očekivano izazvalo brojne kontroverze i reakciju Ukrajine, kao i još nekih država.

Poslije pobjede Anastasije Bagijan iz Rusije u kros-kantriju, i njenog vodiča Sergeja Sinjakina, takmičari iz Njemačke okrenuli su leđa dok se intonirala himna Rusije. Lin Kazmajer i njen vodič Florijan Bauman, inače osvajači srebrne medalje, ponijeli su se nepristojno prema svojim rivalima i ne vide ništa sporno u tome.

"Ceremonija dodjele medalja bila je potpuno čudna. Ne poznajemo ih, ne znam da li možda i oni podržavaju sistem u Rusiji isto toliko malo kao i mi. Možda su zaista divni ljudi sa kojima bismo mogli da budemo prijatelji. To što je sve u potpunosti zasjenjno politikom zaista je velika šteta. Zato smo odlučili da zadržimo kape na glavi i da se ne okrenemo ka zastavi, jer je ne podržavamo", rekla je Lin Kazmajer koja je osvojila srebrnu medalju u konkurenciji sportistkinja sa oštećenjem vida.

Osim ovoga, Bauman i Kazmajer nisu željeli ni da naprave selfi sa pobjednicima poslije ceremonije, što su rado inače učinili bronzani iz Kine.

⚪️ Немецкие паралимпийцы отказались фотографироваться с россиянами Анастасией Багиян и Сергеем Синяковым после их победы в лыжном спринтеpic.twitter.com/lTVPDKAuqa — Спортс" (@sportsru)March 11, 2026



"Prije četiri godine u Pekingu imali smo sjajnu razmjenu sa Ukrajincima. Željeli smo da im pokažemo solidarnost", rekao je Bauman i dodao: "Ne radi se o ruskim sportistima kao takvima. I mnogima od njih je teško, ali odluka Međunarodnog paraolimpijskog komiteta da Rusija bude ovdje pod svojom zastavom, uz svoju himnu i sa punom delegacijom, dok su i Ukrajinci ovdje, po mom mišljenju jednostavno nije ispravna".

Za sada nema informacija da li će zbog ovoga MOK sprovesti istragu i da li bi mogao da kazni na neki način Kazmajer i Baumana, ali je to zaista malo vjerovatno da će se dogoditi.