"Ljudi, plaćeni smo za ovo": Durent se ljutio na svoje jer ga je Jokić razbio 36 razlike

Kevin Durent se naljutio kada je čuo kakve izgovore imaju njegovi saigrači za poraz od Denverovog Jokića 36 razlika.

Denver je prethodne noći razbio Hjuston čak 36 razlike uz maestralnu partiju Nikole Jokića koji je imao trip-dabl za tri četvrtine, međutim to nije preterano iznerviralo Kevina Durenta. Jedan od najboljih košarkaša svih vremena hteo je da istakne da je cijela razlika bila u tome što je Denver pogađao svoje šuteve - a Hjuston nije.

"Pogodili su šuteve, mi nismo, dali su pet trojki, mi nismo dali nijedno slobodno bacanje u jednoj dionici, a oni su 13", rekao je Durent posle meča, istakavši da misli da je njegova ekipa stvorila dovoljno izglednih prilika da postigne koš.

Kako kaže, problem je u tome što nije pogađao kada je trebalo, za razliku od Nagetsa, dok je istakao i da je morao i sam bolje da "riješi" situacije kada su ga čuvala dvojica ili čak trojica protivničkih igrača: "Promašili smo naše šuteve, puno promašaja može da dovede do toga, a onda nisu poštovali naš šut i napali nas u reketu. Pogađali su i poštovanje za to, ali smo imali dobre izglede i mi", naglasio je Durent.

Upitan da li izgovor za to kako je Hjuston izgledao u drugom poluvremenu, kada je napravljena velika razlika, može da bude u tome što su igrali dan za danom utakmice, odmah je odmahnuo glavom: "Ovo je naš posao, plaćeni smo to da radimo, nije bitno da li je meč za mečom", zaključio je Kej Di.

Šta je rekao Jokić?

Poslije dugo vremena Denver se radovao pobedi s ubjedljivom razlikom i to je svakako oduševilo Jokića koji je susret završio sa 16 poena (6/10 za dva, 0/2 za tri, 4/5 sa penala), uz 13 asistencija i 12 skokova.

"Dobro smo igrali, posebno prvo poluvrijeme, kontrolisali smo tempo meča i to smo dobro radili, oni su loše šutirali. Kontrolisali smo šta će da rade, ako to ima smisla. Ne znam ni koliko su izgubljenih imali. U trećoj smo baš dobri bili", rekao je Jokić koji je otkrio plan za zaustavljanje Durenta.

"Više igrača smo stavljali na njega, naterali ga da brzo odlučuje. Ovo je dio godine kada moraš da misliš o međusobnim duelima i definitivno će nam pomoći", naglasio je Somborac čija ekipa se bori za šesto mjesto.