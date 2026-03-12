logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ako obučem dres Reala, možda mi poraste kosa?"

"Ako obučem dres Reala, možda mi poraste kosa?"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Proslavljeni fudbaler Tjeri Andri našalio se na svoj račun kako bi opisao veliku pobjedu Real Madrida nad Sitijem u osmini finala Lige šampiona

Anri iznenađen pobjedom Reala nad Sitijem Izvor: YOAN VALAT/EPA

Bivši francuski reprezentativac Tjeri Anri (48) prokomentarisao je pobjedu Reala nad Mančester Sitijem u Ligi šampiona i tako pohvalio "kraljevski klub" za snažan karakter koji krasi tim u ovom takmičenju. Iako je bilo uspona i padova u ovom timu, čini se da je ekipa i bez velikih zvijezda uspjela da pronađe dobar put.

A, kakav je uspjeh Real Madrida, nakon mečeva u kojima su ostali bez trenera, nakon mečeva u kojima nisu računali na Kilijana Mbapea... Uspjeh španskog tima utoliko se čini nevjerovatnijim. "Ne znam šta stavljaju u dres Reala! Kad bih ga ja nosio, možda bi mi pomogao da mi ponovo naraste kosa", našalio se na svoj račun Anri, ali i u želji da dokaže koliko je pobjeda Real Madrida od 3:0 nad Sitijem velika.

Real je na Santjago Bernabeu ostvario ubjedljivu pobjedu nad Mančester Sitijem i stekao značajnu prednost pred revanš osmine finala Lige šampiona. Junak meča bio je Federiko Valverde, koji je u prvom poluvremenu postigao sva tri gola za kraljevski klub. Iako je Siti imao inicijativu na startu, Real je prvi pogodak postigao u 20. minutu.

Samo osam minuta kasnije Valverde je ponovo zatresao mrežu. Vinisijus je probio po lijevoj strani, a lopta se nakon njegovog dodavanja odbila od Dijasa pravo do Valverdea, koji je povećao prednost na 2:0. Het-trik je upotpunio u 42. minutu kada je nakon asistencije Dijaza sjajno zaobišao Gejija i matirao golmana.

Tagovi

Tjeri Anri Real Madrid Mančester siti Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC