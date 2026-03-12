"Ako obučem dres Reala, možda mi poraste kosa?"

Proslavljeni fudbaler Tjeri Andri našalio se na svoj račun kako bi opisao veliku pobjedu Real Madrida nad Sitijem u osmini finala Lige šampiona

Izvor: YOAN VALAT/EPA

Bivši francuski reprezentativac Tjeri Anri (48) prokomentarisao je pobjedu Reala nad Mančester Sitijem u Ligi šampiona i tako pohvalio "kraljevski klub" za snažan karakter koji krasi tim u ovom takmičenju. Iako je bilo uspona i padova u ovom timu, čini se da je ekipa i bez velikih zvijezda uspjela da pronađe dobar put.

A, kakav je uspjeh Real Madrida, nakon mečeva u kojima su ostali bez trenera, nakon mečeva u kojima nisu računali na Kilijana Mbapea... Uspjeh španskog tima utoliko se čini nevjerovatnijim. "Ne znam šta stavljaju u dres Reala! Kad bih ga ja nosio, možda bi mi pomogao da mi ponovo naraste kosa", našalio se na svoj račun Anri, ali i u želji da dokaže koliko je pobjeda Real Madrida od 3:0 nad Sitijem velika.

Real je na Santjago Bernabeu ostvario ubjedljivu pobjedu nad Mančester Sitijem i stekao značajnu prednost pred revanš osmine finala Lige šampiona. Junak meča bio je Federiko Valverde, koji je u prvom poluvremenu postigao sva tri gola za kraljevski klub. Iako je Siti imao inicijativu na startu, Real je prvi pogodak postigao u 20. minutu.

Samo osam minuta kasnije Valverde je ponovo zatresao mrežu. Vinisijus je probio po lijevoj strani, a lopta se nakon njegovog dodavanja odbila od Dijasa pravo do Valverdea, koji je povećao prednost na 2:0. Het-trik je upotpunio u 42. minutu kada je nakon asistencije Dijaza sjajno zaobišao Gejija i matirao golmana.