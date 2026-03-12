Jasna poruka Rasima Ljajića: "Para nema, nijedan klub ne može da živi samo od države"

Prvi čovjek Partizana oglasio se o aktuelnoj situaciji u klubu, s naglaskom na finansije i izbor novog trenera.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Predsjednik Upravnog odbora FK Partizan Rasim Ljajić gostovao je u jutarnjem programu na RTS-u gdje se dotakao aktuelne situacije u Humskoj, s naglaskom na promjenu šefa stručnog štaba i finansije. Kao što je poznato, Partizan je poslije četiri mjeseca priznao grešku i vratio je Srđana Blagojevića za trenera, dok mu sada u martu predstoji još jedan UEFA monitoring, ako želi da igra u Evropi.

Ima li klub para da prati zahtjeve na evropskoj sceni? "Para nema", kratko i jasno je rekao Rasim Ljajić o aktuelnoj situaciji u Humskoj osvrćući se na prethodni period u klubu.

"Da budem iskren, mi smo očekivali da sad u januaru prodamo nekog igrača i da premostimo period do juna mjeseca. To se nije dogodilo, to je možda i glavni problem zbog kojeg imamo problem sa finansijama. Neki prihod koji ste očekivali, s obzirom na to da smo imali interesovanje za neke igrače, nije se dogodilo. Ponude koje smo dobili nisu bile adekvatne imajući u vidu dvije stvari: visoke izlazne klauzule koje imamo za te igrače, da vi prodate igrača za pet ili šest miliona, njegova izlazna klauzula je 18 miliona, kako biste objasnili javnosti da ste prodali igrača, a da se neko nije nešto dogovorio?", naglasio je Ljajić.

Poruka navijačima "Poteškoća će biti, neće biti sjajno i bajno. Radimo na tome da Partizan stane na pravi put. Svi zaboravljaju šta je bilo pre godinu dana, niko ne spominje. Mi smo 25 miliona evra dugovali bivšim igračima, agentima, trenerima, sad dugujemo 14, dakle 11 miliona za nešto više od godinu dana je vraćeno. Klub mora da se stabilizuje ogromnom štednjom. Naravno, da se stvore uslovi za prodaju igrača i treća stvar, mi očekujemo da država pomogne u infrastrukturi - to je onda prilika da se stvori nova vrijednost, to su novi igrači, od toga ima korist klub, ali i reprezentacija.

Prema njegovim riječima, znao je da klub ne sme nikoga da proda u trenutku kada ima "plus jedan na tabeli" i šampionske ambicije da prekine dominaciju Crvene zvezde.

"Druga stvar - da smo prodali dva ili tri igrača ili čak jednog da smo prodali u javnosti bi išla priča - Partizan se odriče titule, prodaje igrače. Mi ne možemo da funkcionišemo bez prodaje igrača, mora da se napravi balans. Da stalno imate igrače iz omladinske škole koji će dolaziti u prvi tim, moramo da funkcionišemo kao fabrika. Naš jedini proizvod su ti igrači, zato su važne omladinske škole, igrači, zato smo poboljšali uslove na Teleoptiku".

Šta je rješenje za funkcionisanje Partizana? "Mi ne možemo da zavisimo od pomoći države, da nije bilo pomoći države ne bismo prošli monitoringe. Ne postoji država, ne postoji niko ko će beskonačno davati novac za istu stvar. Ako zavisimo od bilo koga, ne možemo tako, nijedan klub u Evropi ne funkcioniše tako. Partizan može da stane na noge - da bude razvojni klub, ali i takmičarski klub. Mora da se napravi balans između te dvije stvari", zaključio je Ljajić i dodao da je sada jasno da je smena Blagojevića bila greška i da ne bježe od odgovornosti.

"Tu smo da snosimo tu odgovornost, spremni smo, ali cijenimo da je bolje da se vratimo i na pola pogrešnog puta, nego da istrajemo na putu za koji vidimo da nije put ozdravljenja Partizana".