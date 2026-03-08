logo
Incident u Novom Sadu: Žandarmerija razdvajala navijače Vojvodine i Partizana!

Izvor mondo.rs
Žandarmerija je utrčala da razdvoji navijače Vojvodine i Partizana na utakmici u Novom Sadu.

Tuča navijača Vojvodine i Partizana na stadionu Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Vojvodina i Partizan igraju derbi kola Superlige u Novom Sadu i tamo je odmah došlo do gužve i haosa. Na istočnoj tribini stadiona "Karažorde" je nastao problem i morali su da reaguju pripadnici Žandarmerije.

Oni su utrčali na tu tribinu i razdvajali navijače novosadskih crveno-bijelih i beogradskih crno-bijelih. Morali su da reaguju i ubrzo su odvojili pristalice Partizana na drugu stranu spomenute tribine.

01:04
Gužva na istoku Karađorđa: Žandarmerija utrčala da razdvoji navijače Vojvodine i Partizana
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Pred početak ove utakmice stanje na tabeli je takvo da je Partizan drugi sa 54 boda, dok je Vojvodina trećeplasirana sa 50.

Tagovi

FK Vojvodina FK Partizan fudbal Superliga Srbije navijači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

