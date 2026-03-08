Incident u Novom Sadu: Žandarmerija razdvajala navijače Vojvodine i Partizana!

Žandarmerija je utrčala da razdvoji navijače Vojvodine i Partizana na utakmici u Novom Sadu.

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Vojvodina i Partizan igraju derbi kola Superlige u Novom Sadu i tamo je odmah došlo do gužve i haosa. Na istočnoj tribini stadiona "Karažorde" je nastao problem i morali su da reaguju pripadnici Žandarmerije.

Oni su utrčali na tu tribinu i razdvajali navijače novosadskih crveno-bijelih i beogradskih crno-bijelih. Morali su da reaguju i ubrzo su odvojili pristalice Partizana na drugu stranu spomenute tribine.

Pogledajte 01:04 Gužva na istoku Karađorđa: Žandarmerija utrčala da razdvoji navijače Vojvodine i Partizana Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Pred početak ove utakmice stanje na tabeli je takvo da je Partizan drugi sa 54 boda, dok je Vojvodina trećeplasirana sa 50.

