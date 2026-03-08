Incident u Novom Sadu: Žandarmerija razdvajala navijače Vojvodine i Partizana!

Žandarmerija je utrčala da razdvoji navijače Vojvodine i Partizana na utakmici u Novom Sadu.
Vojvodina i Partizan igraju derbi kola Superlige u Novom Sadu i tamo je odmah došlo do gužve i haosa. Na istočnoj tribini stadiona "Karažorde" je nastao problem i morali su da reaguju pripadnici Žandarmerije.
Oni su utrčali na tu tribinu i razdvajali navijače novosadskih crveno-bijelih i beogradskih crno-bijelih. Morali su da reaguju i ubrzo su odvojili pristalice Partizana na drugu stranu spomenute tribine.
Pred početak ove utakmice stanje na tabeli je takvo da je Partizan drugi sa 54 boda, dok je Vojvodina trećeplasirana sa 50.
