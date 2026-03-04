"Najsrećniji bi bili da Zbiljić i ja odemo, pa da oni preuzmu": Tanjga povisio ton, ljut na navijače Vojvodine

Miroslav Tanjga obratio se navijačima koji su zahtijevali da on ode iz kluba, imao je jasnu poruku za sve njih.

Vojvodina je poslije penal serije prošla Trajal i otišla u polufinale Kupa Srbije. Poslije 90 minuta igre bilo je neriješeno (1:1), a za to vrijeme navijači domaćeg tima su sa tribina skandirali treneru Miroslavu Tanjgi da napusti klub. O svemu tome je pričao na konferenciji za medije.

"Na ovo pitanje, dosta je teško, odgovoriću vam kao što inače odgovaram. Kako se obračunati sa njima? Ne treba se sa njima obračunavati nikako. Najsrećniji bi bili kada bi gospodin Dragoljub Zbiljić i ja dali ostavku zajedno i kada bi se klub raspustio i njima se ponudio. Ali, mi kao klub i kao tim ćemo probati da ih okrenemo na našu stranu, da navijaju za nas. Svi smo ovdje zbog Vojvodine. Igramo za ovaj grad. Vjerujte mi. Meni najmanje ovo treba u životu", rekao je Tanjga.

Nastavio je da priča u istom dahu o svemu što se dešava u klubu.

"Ušao sam, eto, da pomognem mom klubu. Kada smo promijenili tri trenera, moji prijatelji su mi rekli da moram da preuzmem odgovornost, da nešto vratim klubu, prihvatio sam da budem trener. Nisam iznenađen. Ljudi su isfrustrirani, ne mogu da kažem iskompleksirani, hrane se tuđom nesrećom. Što bi se oni nahranili mojim odlaskom i što bi Vojvodina ispala na penale? Zašto? Od ovog kluba živi jedno 150 zaposlenih, zar nije bolje da imamo rezultate i uspjeh, da se privređuje i radi. Možda se ja nekome ne sviđam. Nema čovjeka sa kojim ne pričam, ali se možda nekome ne sviđam. Ni sa kim nemam problem, nisam izazivao nikoga nikada. Svaki navijač koji dođe na stadion, ovo nije prvi put, konstantno se dešava. Uz sve te događaje smo treći na tabeli, a cilj nam je da uđemo u Evropi, u polufinalu smo Kupa. Ljudi, šta još treba da uradimo? Molio bih ih da budu malo realniji i da se zamisle zašto to rade ovom gradu i klubu. Ima ovdje mnogo poštenih ljudi koji najbolje žele. Ali, da nekoga ponižavate i vrijeđate. Mislim da to ovaj klub nije zaslužio."

"Van forme smo, čeka nas Partizan"

Čestitao je Tanjga Trajalu na svemu prikazanom i da su pokazali da su ozbiljan rival, pa je onda pričao o svojoj ekipi.

"Van forme i rezultata i igre i svega ostalog. Neka se osjećam osami, pa se osjećamo teško. Očekujemo meč sa Partizanom u boljem raspoloženju. Čestitam Trajalu na odličnoj igri, na sportskom ponašanju, stvarno mislim tako. Neko sa strane bi rekao da je Trajal nije protivnik koga bi trebalo da se plašimo, ali kada uđete u krizu igre i rezultat, ne možete da date gol, onda je svaki protivnik težak. To je pokazao i na terenu. Mi smo imali dosta prilika, ali kada vas neće, ne možete da date gol. Šlag na tortu je penal koji nismo iskoristili u 96. minutu, šutira ga momak koji nije trenirao pet dana, nisam htio da se miješam, bio je siguran, vidjeli ste šta je uradio. Nadam se da je došao kraj našoj lošoj igri."

"Neki dolaze da navijaju protiv nas"

Ponovo se obratio navijačima koji su imali razna skandiranja sa tribina.

"Čeka nas meč sa Partizanom koji je bitan. Vidite da mi u Novom Sadu igramo pod velikim pritiskom. Nema veze sa skandiranjima koja sam doživio. Igrači to osjećaju. Osim onih koji zdušno navijaju i koji su naši navijači, oni su jedini iskreni i pošteni. Drugi baš i ne navijaju. Imamo osjećaj, nažalost je tako, da više dođu da navijaju protiv nas, nego za nas. I čekaju da nam se dešavaju ovakve stvari. Ovo je bio samo okidač. Mi moramo da budemo realni. Ne želim da se pravdam. Treći smo, imamo lijepu bodovnu razliku, u polufinalu smo Kupa. Prodali smo šest igrača, napunili kasu do vrha, imamo dobre rezultate, a nemamo podršku. Kada izađu na teren, više se plaše domaće publike nego protivnika. Nadam se da će se promijeniti, zaslužili smo to na terenu. Borili smo se uz sve te nedaće", zaključio je Tanjga i dodao da je bio uvjeren da će ekipa da prođe u penal seriji.