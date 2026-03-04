Zašto njih šestorica nisu igrali za Srbiju? Čović otkrio ko je odbio poziv i ko se nije javljao selektoru

Nebojša Čović objasnio je zašto igrači poput Micića, Petruševa, Smailagića, Gudurića i Pokuševskog nisu bili u sastavu Dušana Alimpijevića.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Srbije u oslabljenom sastavu nisu mogli da dođu do pobjede protiv Turske koja je igrala u najjačem timu. Selektor Dušan Alimpijević je u Pioniru računao na Nikolu Kalinića koji nije bio u sastavu za meč u Istanbulu, ali su se tamo našli Aleksa Avramović i Nemanja Dangubić. Šta se desilo sa ostalim igračima i zašto drugi evroligaški igrači nisu igrali? Objasnio je to Nebojša Čović.

"Crvena zvezda i Partizan, kao i svi ostali srpski klubovi ispoštovali su sve dogovore i pustili sve igrače koji su bili na spisku reprezentativaca. U tom smislu nije bilo nikakvih problema", rekao je Čović za "Danas".

Zatim je objasnio zašto tu nije bilo igrača iz drugih evroligaških klubova.

"Filip Petrušev je prijavio problem sa koljenom i hrskavicom i u dogovoru sa doktorima je definisano da u vrijeme 'prozora' mora da miruje kako bi dobio injekciju kojom bi sanirao taj problem. Vasu Micića klub nije pustio, uz to ima dodatni problem sa koljenom i išao je kod doktora u Minhen. U principu, klub ga nije pustio i to je osnovno. Nikola Milutinov je imao povredu koljena, klub ni njega ne bi pustio jer se preklapalo sa Kupom Grčke. Ali, imamo čvrsto obećanje da je tu za ljeto za 'prozor' u julu. Što se Marka Gudurića tiče, on je u novembru imao problem sa Ahilovom tetivom i tada nije došao, uz obećanje da će biti u februaru. Međutim, nije došao ni sada. Igrao je, bio MVP Kupa Italije koji su osvojili. Rekao je da mu je potreban odmor i došao je u Beograd da primi injekciju."

"Smailagić se nije javljao na telefon, Pokuševski odbio"

Pričao je predsjednik košarkaškog saveza Srbije i o dvojici igrača i njihovoj specifičnoj situaciji.

"Alen Smailagić se jednostavno nije javljao na telefon nikome iz stručnog štaba. Virtus nije pravio nikakav problem. Saznali smo da je polomio telefon i bio je zakazan poziv sa pomoćnim trenerom u klubu, ali se nije pojavio u zakazano vrijeme, pa zaključite ostalo sami. Aleksej Pokuševski nije prihvatio poziv da se odazove, klub je dao zeleno svjetlo, on je objasnio selektoru da iz ličnih razloga ne može da bude dio tima. Mi kao Savez nismo u situaciji da nekoga natjeramo da igra. Nisam podržavao to ni dok sam bio u klubovima, da nekoga tjerate da igra. Naravno, kada je povreda u pitanju, najvažnije je da se saniraju povrede", zaključio je Čović.