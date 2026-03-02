Srbija zakomplikovala sebi put do Mundobasketa: Dva poraza i problemi, ovo su nove kalkulacije "orlova"

Srbija je sa dva poraza od Turske sebi zakomplikovala put do Svjetskog prvenstva 2027. godine, slijedi prava bitka i ključni mečevi.

Košarkaši Srbije doživjeli su dva poraza u tri dana od reprezentacije Turske. Prvo u Pioniru (82:78), pa onda i u Istanbulu (94:86). Sa ta dva rezultata situacija za srpski tim se dodatno zakomplikovala u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. Bila je neophodna bar jedna pobjeda u ovom dvomeču da bi se "lakše disalo". Ovako je situacija problematična.

Zašto? Da pojasnimo. Kvalifikacije su iz dva dijela i Srbija bi, ako ne bude velikog šoka, trebalo da prođe prvu fazu, pošto dalje idu tri tima. Problem je što se u drugoj "ukršta" sa grupom u kojoj su Italija i Litvanija. I tamo se stvara nova grupa u kojoj će tri najbolje ekipe da idu na Svjetsko prvenstvo. Prenose se bodovi osvojeni samo protiv ekipa koje idu dalje, a to bi u ovom trenutku trebalo da budu Turska i Bosna i Hercegovina.

Ako tako ostane, u novoformiranoj grupi će Turska da bude u vrhu, posebno pošto već sada ima skor 4-0, dok je Srbija na 2-2. Uz to će imati ponovo najjači tim i u narednom 'prozoru' i među favoritima je za prolaz. Dakle, Srbija će u duelima sa Italijom i Litvanijom tamo morati da traži pobjede i da tako obezbijedi "vizu" za Mundobasket. U suprotnom bi mogle da je dočekaju veoma loše vijesti.

Kad se igraju naredni mečevi?

Ipak, treba biti optimističan. Naredni mečevi u FIBA "prozorima" igraju se na ljeto. Prvo će "orlovi" 2. jula gostovati Švajarskoj, pa će 5. jula dočekati Bosnu i Hercegovinu. U oba ta meča su pobjede imperativ.

Ono što bi trebalo da bude dobra vijest za Alimpijevića je i da bi mogao da računa na mnogo jači sastav, jer će većina sezona do tada da bude gotova i oni najbolji evroligaški igrači bi mogli da se odazovu i da spriječe dodatni haos. Onda se stvaraju nove grupe i prvi mečevi će se igrati 28. avgusta.

Kakvo je stanje na tabeli?

Kao što smo već pisali, u ovoj grupi je Turska prva sa skorom 4-0, Srbija i Bosna i Hercegovina imaju po 2-2, dok je Švajcarska na 0-4. Tri najbolje ekipe idu dalje i stvara se nova grupa.

Ukrštanje je sa grupom gdje su Italija i Litvanija. Italijani su dobili Britance (84:75), a Litvanci su se revanširali Islandu za šokantan poraz u prošlom meču (99:82). Italija je na 3-1, Litvanija i Island na 2-2, a Britanija na 1-3. "Orlovima" bi naruku mogao da ide taj iznenađujući poraz Litvanaca kada se stvori nova grupa, pa će tako navijati i za Italijane 5. jula, pošto bi i to moglo da im pomogne.

"Bio sam u težim situacijama ranije u FIBA 'prozorima' i imali smo manje šansi. Sada smo na skoru 2-2. Nadam se da ćemo sljedeći put imati sve igrače na raspolaganjima. Čestitam svakom članu našeg tima i svim saigračima na ovome", poručio je Aleksa Avramović.



