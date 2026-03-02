logo
Avramović se uhvatio za glavu, pa suptilno spomenuo sporno suđenje u Turskoj

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Aleksa Avramović oglasio se iz Istanbula poslije poraza Srbije od Turske u kvalifikacijama za Mundobasket.

Aleksa Avramović o porazu Srbije od Turske Izvor: Printscreen/YouTube/FIBA Media

Srbija nije uspjela da pobijedi Tursku, doživjela je dva poraza od istog rivala u razmaku od samo nekoliko dana. Domaćin je slavio u Istanbulu (94:86). Poslije tog meča na konferenciju za medije došao je Aleksa Avramović koji je imao monolog i otišao je poslije dugog izlaganja. Suptilno je spomenuo suđenje.

"Prije svega čestitam Turskoj na zasluženoj pobjedi. To je tim koji igra samo bez dva igrača iz NBA lige, Šenguna i Bone, protiv kojih smo igrali u Rigi. Čestitam im na trijumfu. Ponosan sam na svoj tim i naš pristup meču. Imali smo dosta izgubljenih lopti, neke greške koje smo napravili smo nadoknadili ofanzivnim skokovima i asistencijama, što pokazuje da smo bili nesebični", počeo je Aleksa.

Nastavio je u istom dahu da priča, a onda je spomenuo i suđenje.

"Ovi FIBA 'prozori' su takvi, devet godina ih igram, ali nema izgovora. Igramo najbolje što možemo. Nismo uspjeli da pobijedimo. Želim da kažem još jednu bitnu stvar, mi nikada nismo odustali. Vraćali smo se i kada su vodili. Neću da spominjem druge stvari, ali neke situacije mogle su da odu u našu stranu. Možda je to promijenilo momentum utakmice. Sva ljudska bića prave greške, niko nije savršen. To je život. I moramo da analiziramo i sebe i da se vratimo."

Srbija je sada na skoru 2-2 u grupi što komplikuje situaciju pred "ukrštanje" sa Italijom i Litvanijom u narednoj grupi, pošto se prenose bodovi samo protiv ekipa koje idu dalje.

"Bio sam u težim situacijama ranije u FIBA 'prozorima' i imali smo manje šansi. Sada smo na skoru 2-2. Nadam se da ćemo sljedeći put imati sve igrače na raspolaganjima. Čestitam svakom članu našeg tima i svim saigračima na ovome", zaključio je Avramović.

Tagovi

orlovi Turska Srbija Aleksa Avramović kvalifikacije Mundobasket 2027 Svjetsko prvenstvo

