Alimpijević objavio spisak za Tursku: Kalinića nema, stigao je Aleksa

Alimpijević objavio spisak za Tursku: Kalinića nema, stigao je Aleksa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Selektor Dušan Alimpijević objavio je spisak košarkaša za meč sa Turskom u Istanbulu 2. marta.

Spisak košarkaša Srbije za meč sa Turskom Izvor: MN PRESS

Nakon poraza od Turske u Beogradu reprezentacija Srbije će gostovati istom rivalu 2. marta u Istanbulu, a selektor Alimpijević je sada objavio spisak putnika za ovaj meč. Računa na 13 košarkaša za ovaj duel. 

Neće biti Nikole Kalinića za koga smo znali da se vraća u klub nakon prve utakmice, ali tu su novajline iz Dubaija Nemanja Dangubič i Aleksa Avramović. 

Za Srbiju će prtiv Turske igrati: Aleksa Avramović, Stefan Miljenović, Jovan Novak, Ognjen Dobrić, Stefan Momirov, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Bogoljub Marković, Nikola Tanasković, Dušan Ristić, Luka Mitrović, Arijan Lakić i Filip Barna.

Šta je poručio Alimpijević?

Izvor: MN PRESS

"Moramo da ponovimo sve one dobre stvari koje smo radili u prvoj utakmici i da ispravimo te neke greške koje smo napravili, a u pripremi utakmice smo planirali da to izgleda drugačije. Prije svega, brzina drugačija u napadu, moramo mnogo brže da igramo i ulazimo u kretnje. Dobar karakter smo pokazali. Ovo je nova ekipa. Imali smo situaciju da napadamo i igramo protiv ekipe koja je sigurno u ovim kvalifikacijama najspremnija jer imaju osmoricu igrača sa posljednjeg Evropskog prvenstva, a mi smo imali jednog – Dobrića. S obzirom na to da smo kratko zajedno, dosta toga je urađeno. Na kraju sve svelo na jedan skok, jedan šut, sve je moglo da bude drugačije, tako da imamo dosta razloga da budemo pozitivni sa ovom novom selekcijom. Idemo na pobijedimo, zašto da ne”, rekao je selektor Alimpijević.

