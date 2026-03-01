logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igor Tudor će izgleda "sahraniti" Totenhem: Raspad sistema u jednom od najskupljih timova svijeta

Igor Tudor će izgleda "sahraniti" Totenhem: Raspad sistema u jednom od najskupljih timova svijeta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Katastrofalno izgleda Totenhem čitave sezone, a posebno od kada ga je preuzeo Igor Tudor.

Totenhem izgubio od Fulama Izvor: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Hrvatski trener Igor Tudor stigao je u Totenhem da ga izvuče iz krize, ali čini se da je ona samo probubljena u prethodne dvije utakmice i slavni klub sve je bliži zoni ispadanja. Nakon što je Totenhem demoliran u londonskom derbiju (4:1), izgubio je još jedan meč u glavnom gradu Engleske.

Ovoga puta na "Krejven kotidžu" od Fulama koji je danas slavio 2:1, a vrlo lako je moglo da bude i ubjedljivije, pošto su Spursi zaista djelovali potpuno inferiorno najveći dio utakmice.


Hari Vilson doveo je domaćina u vođstvo u 7. minutu, nakon gužve u kaznenom prostoru zbunjenih "pijevaca", da bi u 34. minutu asistirao i Aleksu Ivobiju. Bivšeg igrača Arsenala je iz vidokruga izgubio Arči Grej, a on je sjajno "raspalio" po lopti i savladao Vikarija u čiji dalji ugao je projektil otišao.

U nastavku je Igor Tudor na teren poslao Sara, Rišarlisona i Tela, pa je u pravo Brazilac pogodio u 66. minutu za nadu Totenhema, ali nije ona potrajala pošto Spursi jednostavno nisu igrali dovoljno dobar fudbal.


Ovo je četvrti uzastopni poraz Totenhema u Premijer ligi i tek je na 16. mjestu sa 29 bodova, dok je Vest Hem počeo da se diže ove zime i stigao je do 25. Dakle, samo četiri boda dijele Totenhem od opasne zone, a deset kola je do kraja u kojima je sve moguće.

Šok-terapija poslije otkaza Tomasu Frenku izgleda nije upalila, pošto Igora Tudora kao da niko ne sluša...



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Totenhem Igor Tudor Premijer liga Fulam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC