Igor Tudor će izgleda "sahraniti" Totenhem: Raspad sistema u jednom od najskupljih timova svijeta

Katastrofalno izgleda Totenhem čitave sezone, a posebno od kada ga je preuzeo Igor Tudor.

Izvor: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Hrvatski trener Igor Tudor stigao je u Totenhem da ga izvuče iz krize, ali čini se da je ona samo probubljena u prethodne dvije utakmice i slavni klub sve je bliži zoni ispadanja. Nakon što je Totenhem demoliran u londonskom derbiju (4:1), izgubio je još jedan meč u glavnom gradu Engleske.

Ovoga puta na "Krejven kotidžu" od Fulama koji je danas slavio 2:1, a vrlo lako je moglo da bude i ubjedljivije, pošto su Spursi zaista djelovali potpuno inferiorno najveći dio utakmice.

Igor Tudor is the second Spurs manager to lose both of their first two Premier League games in charge, after Martin Jol in November 2004 (first three) ❌pic.twitter.com/1OnsVEHd9P — Match of the Day (@BBCMOTD)March 1, 2026



Hari Vilson doveo je domaćina u vođstvo u 7. minutu, nakon gužve u kaznenom prostoru zbunjenih "pijevaca", da bi u 34. minutu asistirao i Aleksu Ivobiju. Bivšeg igrača Arsenala je iz vidokruga izgubio Arči Grej, a on je sjajno "raspalio" po lopti i savladao Vikarija u čiji dalji ugao je projektil otišao.

U nastavku je Igor Tudor na teren poslao Sara, Rišarlisona i Tela, pa je u pravo Brazilac pogodio u 66. minutu za nadu Totenhema, ali nije ona potrajala pošto Spursi jednostavno nisu igrali dovoljno dobar fudbal.

"It's a head-scratching moment for me..."



Michael Dawson questions Spurs' warm-ups at Craven Cottage.pic.twitter.com/zCagOT5qHJ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL)March 1, 2026



Ovo je četvrti uzastopni poraz Totenhema u Premijer ligi i tek je na 16. mjestu sa 29 bodova, dok je Vest Hem počeo da se diže ove zime i stigao je do 25. Dakle, samo četiri boda dijele Totenhem od opasne zone, a deset kola je do kraja u kojima je sve moguće.

Šok-terapija poslije otkaza Tomasu Frenku izgleda nije upalila, pošto Igora Tudora kao da niko ne sluša...



