Igor Tudor razbijen na debiju u Totenhemu: Kapiten "pijevaca" odbio da posluša Hrvata

Igor Tudor došao je u spasilačku misiju u Totenhem, ali nije moglo gore da počne.

Fudbaleri Totenhema doživjeli su debakl na domaćem terenu, pošto su poraženi od Arsenala sa 4:1. To je bio debi hrvatskog trenera Igora Tudora na klupi "pijevaca", a malo je reći da se nije proslavio. Koliko je bio nemoćan da nametne autoritet govori i scena gdje daje instrukcije kapitenu Mikiju Van De Venu, a on ga potpuno ignoriše.

Hrvat je bio potpuno razočaran i demoralisan, uzalud je pokušavao da razdrma svoje izabranike, ali brzo je shvatio da neće imati nimalo lak zadatak u Londonu.

Pogledajte ovu ponižavajuću scenu:

Tudor potpuno demoralisan

Na konferenciji za medije poslije ubjedljivig poraza, Tudor nije štedio svoje igrače. Istakao je da izgledaju kao da su se juče okupili i da je pred njima dosta posla.

"Čak i sa loptom, nedostatak samopouzdanja je veoma očigledan u timu. Željeli smo i spremali smo se da uradimo stvari, ali tu je protivnik, tu je današnja realnost", rekao je i dodao:

"Veoma sam tužan i veoma ljut i sve to, ali na neki način je takođe dobro razumjeti gdje je naš cilj. Koji je cilj ovog kluba? Koji je cilj ovog tima? Koji je cilj ovog trenera, ovih igrača, ovog stručnog štaba? Da postanemo ozbiljni. Ozbiljni, ne samo grupa od 20 igrača, a lek je da se pogledate u ogledalo. Svako od nas se pogleda u ogledalo i zaista pokuša, zaista počne da mijenja navike", rekao je Hrvat i nahvalio rivala:

"Definitivno nam nije bila potrebna ova utakmica. Arsenal je vjerovatno najbolji tim trenutno na svijetu, tako da nije bilo lako."

