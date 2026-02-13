logo
Totenhem imenovao Igora Tudora do kraja sezone: Hrvat gasi požar u Londonu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Totenhem je potvrdio imenovanje Igora Tudora za privremenog menadžera do kraja sezone u Premijer ligi.

Igor Tudor novi trener Totennhema Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Četrdesetsedmogodišnji hrvatski stručnjak, koji je u karijeri između ostalih vodio Juventus, preuzeće "pijevce" nakon što je londonski klub uručio otkaz Tomasu Franku.

Tudor je već u Londonu finalizirao dogovor i uskoro se vraća u Hrvatsku na kratko prije nego što sljedeće sedmice započne s treninzima u Totenhemu.

Prva utakmica pod njegovim vođstvom biće veliki sjevernolondonski derbi protiv lidera Premijeršipa Arsenala, koji je na rasporedu 22. februara na stadionu Totenhema.

Frank je otpušten nakon što je zabilježio samo dvije pobjede u posljednjih 17 prvenstvenih utakmica, a kap koja je prelila čašu strpljenja čelnika bio je neuspjeh protiv Njukasla nakon kojeg su pali na 16. mjesto na tabeli, samo pet bodova iznad zone ispadanja.

Hrvat je bez posla od oktobra 2025. godine, kada ga je Juventus otpustio uprkos tome što je u 11 utakmica ostvario samo jedan poraz i izborio plasman u Ligu šampiona.

U karijeri je još s klupe vodio i Lacio, Olimpik Marsej, Galatasaraj i Udineze.

(MONDO)

