logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon otkaza u Juventusu, Igor Tudor uživo gledao hercegovački derbi

Nakon otkaza u Juventusu, Igor Tudor uživo gledao hercegovački derbi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Doskorašnji trener Juventusa Igor Tudor uživo je sinoć gledao hercegovački derbi između Širokog Brijega i mostarskog Zrinjskog (1:2) u 13. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Igor Tudor uživo gledao hercegovački derbi Izvor: Profimedia

"Hercegovina.info" portal objavio je da je Igor Tudor došao u Široki Brijeg, gdje je s tribina "Pecare" pratio utakmicu protiv mostarskih "plemića".

Podsjetimo, prije nekoliko dana je dobio otkaz u Juventusu, koji je za njegovog nasljednika imenovao Lućana Spaletija, a italijanski stručnjak je debitovao pobjedom protiv Kremonezea (1:2).

Hercegovački derbi, osim Tudora, posmatrali su uživo i drugi fudbalski radnici i ljudi iz političkog i privrednog života Hercegovine, među kojima i Zdravko Mamić.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Igor Tudor HŠK Zrinjski NK Široki Brijeg Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC