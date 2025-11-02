Nakon otkaza u Juventusu, Igor Tudor uživo gledao hercegovački derbi

Doskorašnji trener Juventusa Igor Tudor uživo je sinoć gledao hercegovački derbi između Širokog Brijega i mostarskog Zrinjskog (1:2) u 13. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Profimedia

"Hercegovina.info" portal objavio je da je Igor Tudor došao u Široki Brijeg, gdje je s tribina "Pecare" pratio utakmicu protiv mostarskih "plemića".

Podsjetimo, prije nekoliko dana je dobio otkaz u Juventusu, koji je za njegovog nasljednika imenovao Lućana Spaletija, a italijanski stručnjak je debitovao pobjedom protiv Kremonezea (1:2).

Hercegovački derbi, osim Tudora, posmatrali su uživo i drugi fudbalski radnici i ljudi iz političkog i privrednog života Hercegovine, među kojima i Zdravko Mamić.

Hercegovački derbi između Širokog Brijega i Zrinjskog na Pecari privukao je brojne navijače i poznate osobe, uključujući Igora Tudora. -https://t.co/wZ61ykbz77#HercegovačkiDerbi#Pecara#IgorTudorpic.twitter.com/o5ltgxsO20 — hercegovina.info (@hercegovinainfo)November 1, 2025

(MONDO)