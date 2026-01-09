Genijalan potez Strahinje Pavlovića: Srbin sačuvao bod Milanu, kamera ga snimila kako je smjestio rivalu

Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović pronašao je način da oteža protivniku da dođe do pobjede i uspio je.

Izvor: Inside Milan/X/Printscreen

Fudbaleri Milana izbjegli su poraz od Đenove u sudijskoj nadoknadi, a najzaslužniji za to je bio srpski štoper Strahinja Pavlović. Nikolaj Stančiju je stao na bijelu tačku, ali lopta nije završila tamo gdje je očekivao, pa su "rosoneri" sačuvali bod na "San Siru".

Društvenim mrežama kruži snimak na kome se vidi kako Pavlović dok niko ne gleda iskopava rupu kako bi rivalu otežao izvođenje penala. Fudbaler Đenove je prebacio gol, a srpski as je ispunio svoj cilj.

Ipak, njegov tim polako posustaje u šampionakoj trci, pošto im prvoplasirani Inter sada bježi za tri boda.

Pogledajte kako se Pavlović snašao u kriznim momentima.

the real reason Genoa missed their 98th minute penalty to win the match…



PAVLO ❤️pic.twitter.com/2W3eOXBEhr — Inside Milan (@_InsideMilan)January 9, 2026

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:34 Strahinja Pavlović priča italijanski Izvor: YouTube/Milan Night Izvor: YouTube/Milan Night

(MONDO)