logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Genijalan potez Strahinje Pavlovića: Srbin sačuvao bod Milanu, kamera ga snimila kako je smjestio rivalu

Genijalan potez Strahinje Pavlovića: Srbin sačuvao bod Milanu, kamera ga snimila kako je smjestio rivalu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović pronašao je način da oteža protivniku da dođe do pobjede i uspio je.

Strahinja pavlovic iskopao bijelu tacku rival promasio penal Izvor: Inside Milan/X/Printscreen

Fudbaleri Milana izbjegli su poraz od Đenove u sudijskoj nadoknadi, a najzaslužniji za to je bio srpski štoper Strahinja Pavlović. Nikolaj Stančiju je stao na bijelu tačku, ali lopta nije završila tamo gdje je očekivao, pa su "rosoneri" sačuvali bod na "San Siru".

Društvenim mrežama kruži snimak na kome se vidi kako Pavlović dok niko ne gleda iskopava rupu kako bi rivalu otežao izvođenje penala. Fudbaler Đenove je prebacio gol, a srpski as je ispunio svoj cilj.

Ipak, njegov tim polako posustaje u šampionakoj trci, pošto im prvoplasirani Inter sada bježi za tri boda.

Pogledajte kako se Pavlović snašao u kriznim momentima.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:34
Strahinja Pavlović priča italijanski
Izvor: YouTube/Milan Night
Izvor: YouTube/Milan Night

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Strahinja Pavlović Milan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC