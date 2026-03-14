"Još samo godinu dana? Ne bih rekao": Rakitić otkrio još koliko će Modrić igrati

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Hrvatski fudbaler Luka Modrić igra sjajno i u 41. godini, pa se može desiti da ga na terenu vidimo bar još dvije ili tri.

Rakitić o Modriću Izvor: Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši fudbaler Barselone Ivan Rakitić (38) govorio je o prijatelju, saigraču iz reprezentacije i legendi Hrvatske Luki Modriću. Tom prilikom je istakao da vjeruje da će iskusni fudbaler, koji je najveći trag ostavio u Real Madridu, igrati još bar dvije ili tri godine.

Luka Modrić ima 40 godina, ali je i pored toga jedan od najvažnijih igrača Milana. Zbog toga ne čudi činjenica da je za kratko vrijeme postao zvijezda italijanskog velikana, pa se čini da su tamošnji navijači zainteresovani da Hrvat što duže ostane u klubu. Ako je vjerovatn riječima Rakitiće, to će biti moguće, pošto će Modrić još koju godinu uveseljavati navijače igrom na terenu.

Rakitić je u razgovoru za "La Gazzetta dello Sport" otkrio da nije nikakvo čudo to što Modrić, iako je stariji od njega, i dalje igra fudbal. "Iskreno... ne, jer je Luka drugačiji od svih ostalih. Ima nevjerovatnu strast i fizički još izgleda kao malo dijete", rekao je.

U Milanu se nadaju da će Modrić odigrati još jednu sezonu, a Rakitić vjeruje i više. "Samo jednu? Kako ja to vidim, Modrić može da igra još najmanje dvije ili tri sezone."

Između ostalog, zahvaljujući Modriću Milan ima priliku da osvoji Seriju A. "Inter ima sedam bodova prednosti i očigledno je da je favorit, ali nedjeljni derbi je pokazao da Milan nije slučajno tu i da može da iskoristi šanse. Još ima dosta utakmica do kraja, a u fudbalu nikada ne treba reći nikad. A, poznavajući Modrića, on sigurno nije odustao. U stvari, mogu vam reći da i dalje ima veliku želju da osvaja trofeje."

Ako ne sada, možda sljedeće godine? "Ko zna. Ali budite uvjereni da ako bi Luka ostao u Milanu, uradio bi to da pobijedi."

Modrić je 12 godina proveo u Real Madridu, a o profesionalizmu Hrvata govori i činjenica da se vrlo brzo prilagodio igri Milana. "Zato što je za njega prva stvar dobrobit tima. Ako timu treba da Modrić igra kao Đenaro Gatuzo, onda on to i radi. Uvijek je bio inteligentan, jednostavno vođa."

