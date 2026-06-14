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Ma, pusti Svjetsko prvenstvo, bitnije su reklame: Sudija stoji i čeka, detalj sa meča Amerikanaca podigao buru

Ma, pusti Svjetsko prvenstvo, bitnije su reklame: Sudija stoji i čeka, detalj sa meča Amerikanaca podigao buru

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Na utakmici Amerike i Paragvaja viđena je nesvakidašnja situacija, pošto je četvrti sudija čekao da mu jave da su reklame gotove kako bi mogao da se nastavi meč.

FIFA produžila pauzu zbog TV reklama Izvor: Printscreen/X/PolymarketSports

Svjetsko prvenstvo u fudbalu, dok je fudbal u drugom planu. Mnogo je bitnije da se obrati pažnja na reklame i da se pretvori sve to u zabavu kao recimo na NBA utakmicama. Tako bar izgleda za sada pošto je uvedeno pravilo o obaveznoj "pauzi za hidrataciju" po jednom u oba poluvremena. U tim pauzama od tri minuta slijede reklame raznih proizvoda.

Tako je jedan detalj sa utakmice Amerike i Paragvaja izazvao buru. Na snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se četvrti sudija kako stoji i daje znak glavnom arbitru da sačeka. Šta čeka? Pa, da se završe reklame.

Jedan gospodin u odijelu je pored njega, pretpostavlja se da je to osoba zadužena za prenos meča. Oni zajedno na malom ekranu gledaju i čekaju potvrdu da su reklame gotove, pa da meč može da se nastavi. Logično, zašto bi igranje fudbala bilo prioritet na Mundijalu...

Amerikanci su taj meč dobili ubjedljivo sa 4:1 i prvi su u grupi"D", iza njih je Australija koja je iznenadila Tursku i pobijedila sa 2:0.

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Mundijal 2026

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