Ma, pusti Svjetsko prvenstvo, bitnije su reklame: Sudija stoji i čeka, detalj sa meča Amerikanaca podigao buru

Na utakmici Amerike i Paragvaja viđena je nesvakidašnja situacija, pošto je četvrti sudija čekao da mu jave da su reklame gotove kako bi mogao da se nastavi meč.

Izvor: Printscreen/X/PolymarketSports

Svjetsko prvenstvo u fudbalu, dok je fudbal u drugom planu. Mnogo je bitnije da se obrati pažnja na reklame i da se pretvori sve to u zabavu kao recimo na NBA utakmicama. Tako bar izgleda za sada pošto je uvedeno pravilo o obaveznoj "pauzi za hidrataciju" po jednom u oba poluvremena. U tim pauzama od tri minuta slijede reklame raznih proizvoda.

Tako je jedan detalj sa utakmice Amerike i Paragvaja izazvao buru. Na snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se četvrti sudija kako stoji i daje znak glavnom arbitru da sačeka. Šta čeka? Pa, da se završe reklame.

Jedan gospodin u odijelu je pored njega, pretpostavlja se da je to osoba zadužena za prenos meča. Oni zajedno na malom ekranu gledaju i čekaju potvrdu da su reklame gotove, pa da meč može da se nastavi. Logično, zašto bi igranje fudbala bilo prioritet na Mundijalu...

Amerikanci su taj meč dobili ubjedljivo sa 4:1 i prvi su u grupi"D", iza njih je Australija koja je iznenadila Tursku i pobijedila sa 2:0.