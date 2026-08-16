Zvezdan Terzić o Albertu Rijeri: "Sad je treća sreća, ovo nikad nismo imali"

Čelnik Zvezde Zvezdan Terzić govorio je na konferenciji za medije povodom promocije novog trenera Alberta Rijere.
Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, poželio je dobrodošlicu novom treneru Albertu Rijeri. Kako je istakao, rukovodstvo je u njemu prepoznalo sve ono što im je falilo u prethodnom periodu i dodao da su pregovori uspjeli iz trećeg pokušaja, pošto je Španac na njihovom radaru već godinu dana.
"Iza nas je težak period, nismo uspjeli u onome što je bio naš cilj - plasman u Ligu šampiona. Crvena zvezda je veliki klub, nemamo mnogo vremena da se osvrćemo unazad, naše je da izvučemo pouke i iz ovoga izađemo još jači. Veliki klub se ne ogleda samo u trofejima i rezultatima, već i po tome kako reaguje na krizne situacije", rekao je Terzić u uvodu konferencije.
Zašto baš Albert Rijera? "Albert Rijera je toliko već pominjan u medijima, i prošle godine je pominjan kao naš kandidat, ali iz nekih razloga nisu nam se poklopile kockice i što kaže naš narod: 'Treća sreća'. Rijera je bio veliki igrač, bio je igrač Liverpula i španske reprezentacije, igrao je najvećim stadionima, igrao pod velikim pritiskom i zna šta znači radi pod velikim pritikom i očekivanjima u klubu kao što je Crvena zvezda. Mil njega ne dovodimo samo zato što je bio veliki igrač već zbog toga što smo pratili njegov rad, dugo mi već pričamo o španskom treneru. Definitivno Španci nešto rade drugačije na svijetu, nisu slučajno Španci prvaci Evrope i u mlađim kategorijama i seniorski prvaci svijeta i Evrope. Mislim da treba da prevaziđemo ego i ksenofobiju i dovedemo u Crvenu zvezdu one koji to rade najbolje na ovoj planeti", rekao je čelnik Zvezde.Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda
Nekadašnji trener Celja i Olimpije donosi Zvezdi moderan pristup fudbalu, što prema riječima Terzića, nije bio slučaj kod Dejana Stankovića.
"Rijera nam je dobro poznat, već je radio u regionu, radio je u Sloveniji nekoliko godina, to je olakšavajuća okolnst i prednost. Ono što Zvezda želi, Rijera može da pruži Zvezdi. Prepoznat je kao trener koji želi da dominira, želi ofanzivan fudbal, moderan i brz fudbal. Mi smo u njemu prepoznali, moram da kažem, nešto što nismo imali u prethodnom periodu. Naša očekivanja su stvarno velika. Vjerujemo u ovaj tim i igrače i u veličinu kluba Crvene zvezde, vjerujemo u nas i logičan zbor je bio Albert Rijera. Njegove su ambicije velike, želim mu da ispuni sve što poželi i da mu je Zvezda samo jedan od ciljeva u životu", zaključio je Terzić.
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(MONDO)