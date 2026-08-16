Zvezdan Terzić o Albertu Rijeri: "Sad je treća sreća, ovo nikad nismo imali"

Čelnik Zvezde Zvezdan Terzić govorio je na konferenciji za medije povodom promocije novog trenera Alberta Rijere.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, poželio je dobrodošlicu novom treneru Albertu Rijeri. Kako je istakao, rukovodstvo je u njemu prepoznalo sve ono što im je falilo u prethodnom periodu i dodao da su pregovori uspjeli iz trećeg pokušaja, pošto je Španac na njihovom radaru već godinu dana.

"Iza nas je težak period, nismo uspjeli u onome što je bio naš cilj - plasman u Ligu šampiona. Crvena zvezda je veliki klub, nemamo mnogo vremena da se osvrćemo unazad, naše je da izvučemo pouke i iz ovoga izađemo još jači. Veliki klub se ne ogleda samo u trofejima i rezultatima, već i po tome kako reaguje na krizne situacije", rekao je Terzić u uvodu konferencije.

Zašto baš Albert Rijera? "Albert Rijera je toliko već pominjan u medijima, i prošle godine je pominjan kao naš kandidat, ali iz nekih razloga nisu nam se poklopile kockice i što kaže naš narod: 'Treća sreća'. Rijera je bio veliki igrač, bio je igrač Liverpula i španske reprezentacije, igrao je najvećim stadionima, igrao pod velikim pritiskom i zna šta znači radi pod velikim pritikom i očekivanjima u klubu kao što je Crvena zvezda. Mil njega ne dovodimo samo zato što je bio veliki igrač već zbog toga što smo pratili njegov rad, dugo mi već pričamo o španskom treneru. Definitivno Španci nešto rade drugačije na svijetu, nisu slučajno Španci prvaci Evrope i u mlađim kategorijama i seniorski prvaci svijeta i Evrope. Mislim da treba da prevaziđemo ego i ksenofobiju i dovedemo u Crvenu zvezdu one koji to rade najbolje na ovoj planeti", rekao je čelnik Zvezde.

Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda

Nekadašnji trener Celja i Olimpije donosi Zvezdi moderan pristup fudbalu, što prema riječima Terzića, nije bio slučaj kod Dejana Stankovića.

"Rijera nam je dobro poznat, već je radio u regionu, radio je u Sloveniji nekoliko godina, to je olakšavajuća okolnst i prednost. Ono što Zvezda želi, Rijera može da pruži Zvezdi. Prepoznat je kao trener koji želi da dominira, želi ofanzivan fudbal, moderan i brz fudbal. Mi smo u njemu prepoznali, moram da kažem, nešto što nismo imali u prethodnom periodu. Naša očekivanja su stvarno velika. Vjerujemo u ovaj tim i igrače i u veličinu kluba Crvene zvezde, vjerujemo u nas i logičan zbor je bio Albert Rijera. Njegove su ambicije velike, želim mu da ispuni sve što poželi i da mu je Zvezda samo jedan od ciljeva u životu", zaključio je Terzić.

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(MONDO)