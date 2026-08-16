Albert Rijera predstavljen u Crvenoj zvezdi: "Nisam ovdje jer imam veliki i lijep nos" (VIDEO)

Odlaskom Dejana Stankovića nakon poraza od Hapoela Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona Crvena zvezda je ostala bez trenera, a u subotu je predstavljen njegov nasljednik Albert Rijera.

Izvor: MN PRESS

Beogradske crveno-bijele će na dvomeču protiv Viktorije Plzenj u plej-ofu Lige Evrope voditi španski stručnjak Albert Rijera, koji je danas predstavljen na "Marakani".

Najprije je riječ uzeo predsjednik kluba Zvezdan Terzić, koji je uz uobičajene riječi dobrodošlice Špancu, prošao i kroz njegovu biografiju. Na kraju je istakao:

"Alberte, postaješ član velikog kluba, velike porodice, istorije,... Svjestan si velikih očekivanja. Imaš našu veliku podršku, nadam se i svih navijača Crvene zvezde kojima je klub iskreno u srcu. Za sprovođenje ideja treba vrijeme, ali Crvena zvezda odmah traži rezultat. Odmah u četvrtak je utakmica protiv Viktorije Plzenj, pa pozivam navijače da dođu i podrže naše igrače i šefa stručnog štaba. Vremena nemamo, pameti i hrabrosti imamo. Pomozite treneru i igračima Crvene zvezde", izjavio je Terzić.

Potom je Rijera iznio svoje prve utiske po dolasku u crveno-bijele.

"Ja mogu da razumem srpski zbog života u Rusiji i Sloveniji. Dobro stojim sa balkanskim jezicima. Nadam se da ćete i vi naučiti nekoliko španskih riječi, mada ću ja raditi sve na engleskom. Nisam ovdje jer imam lep i veliki nos, već da budemo uspješni kao što ovaj klub zaslužuje. Treba da osetimo identitet ovog kluba. Kad vidite ekipu da igra, treba da budete ponosni. Kao što je predsjednik rekao, svjestan sam veličine kluba i očekivanja. Poštovaćemo klub, tu smo da postignemo ciljeve. Treba da osvojimo trofeje i pobijedimo što više utakmica, da budemo prisutni na mapi Evrope, da nas u međunarodnim utakmicama poštuju kao klub", rekao je Rijera.

Prema njegovim riječima, u fudbalu je veoma važna psihologija.

"Prije svega, fudbal nije samo tehnika već je i psihološka igra. U svlačionici je bitna energija. Igrači moraju dobro da se osjećaju. Kad ste srećni, idete u kancelariju i bolje radite. Ja želim da to bude i sa igračima. Insistiram na pozitivnoj atmosferi u svlačionici. Nisam savršen i ne pravim se da jesam, ali igrači će uvijek znati zašto radimo nešto na način na koji radimo. Nikada ne kažem 'Ne' Marku Marinu, jer ga poštujem kao igrača. Kad smo komunicirali, imali mogućnost da zajedno radimo, nisam odbio. Samo nije bio pravi trenutak. Sada kad me je zvao, poziv je bio jednostavan. Pitao je da li je sada trenutak, rekao sam da je sada pravi trenutak. Počeli smo zajedno da radimo. Nikada nije savršen trenutak. Nije katastrofa, iako nismo u Ligi šampiona. Moramo da budemo iskreni, sad imamo drugi cilj - grupnu fazu Lige Evrope. Ja ne mogu na tome da radim sam. Znači mi podrška kluba, biću transparentan, nadam se da će biti zadovoljni zbog toga. Danas je prvi dan, slikanje, razgovor sa medijima, ali najvažnije je u četvrtak. Treba igrači da znaju šta treba da uradi. Vidjećete ekipu koja zna šta mora da uradi", rekao je novi trener Zvezde.

Izvor: MN PRESS

Rijera je istakao da je i kritika sastavni dio fudbalske igre.

"Ako niste spremni za kritiku, ne treba da se bavite modernim fudbalom. Kad imate problem, prihvatite i rješavajte. Ne možete da rješavate, ako ne prihvatite. Znam kakav je trenutak. Ja ne pričam o problemima, samo o rješenjima. Možemo da promijenimo - da budemo u Ligi Evrope. To je rješenje. Dvije najvažnije utakmice su pred nama, protiv Viktorije Plzenj. Moramo da se fokusiramo. Igrači moraju da napreduju, tim mora da igra bolje, pa ćemo sljedeće sezone biti u Ligi šampiona", kaže trener Zvezde.

Španski stručnjak je najavio i velike promjene u igri crveno-bijelih.

"Stil igre je bio potpuno drugačiji. Od danas će raditi drugačije vježbe, treninge, dobijati drugačija iskustva i instrukcije. Već znam kako želim da igram sa ovim igračima. Siguran sam da ćete vidjeti potpuno drugačiju ekipu u četvrtak", kaže Rijera i dodaje: "Trener ima veliku odgovornost i sa loptom i bez lopte. Tu sam da igračima dam instrukcije u kom trenutku šta treba da igraju. Za mene je najvažnije da igrač ne sumnja, mora da ima plan šta se radi. Nadam se da će to biti što prije. Ne mogu da kažem tačan trenutak, ali ćete od četvrtka vidjeti nove stvari".

Spomenuo je i dvojicu možda i najvećih španskih trenera današnjice Pepa Gvardiolu i Mikaela Artetu.

"Provodio sam vrijeme i kao igrač i kao trener sa vrhunskim trenerima, imao sam 23 trenera u karijeri. Ne postoje bolji ili gori. Svi će reći da je Gvardiola najbolji jer je osvojio mnogo trofeja. Kad sam ga pitao 'Osvojio si mnogo sa velikim, da li bi osvojio sa malim klubovima?'... Ja nemam čaroliju, ne obećavam titule i bodove. Bićete zadovoljni kako tim igra, a tim osvaja bodove kad igra dobro. Svi žele rezultate, ali bitno je i kako se tim predstavlja navijačima. to nam daje zadovoljstvo. Od svih trenera sam naučio, svi su bili važni i na pozitivan i na negativan način. Pazim i da ne ponavljam greške, otvoren sam da učim. Ne pokušavam da kopiram, nema dva ista trenera. Arteta mi je dobar prijatelj, ali 50 odsto se ne slažemo. Ja igračima mogu da prenesem samo ono što sam ja", kaže španski stručnjak i odbacio ideju da mu Timi Maks Elšnik bude produžena ruka u svlačionici.

"Već imam pomoćnike, biću zadovoljan njihovom ulogom. Fudbaleri su igrači, bez njih sam ništa. Igrači moraju da prate uputstva, ali su najvažniji jer ih ubjeđujete da su najvažniji. Radio sam sa Elšnikom, poznajemo se. Znam dovoljno o ovom timu Crvene zvezde, mogu da im prensem informacije. Svaki dan ćemo raditi treninge, za kratko vrijeme ćete vidjeti promjene, radiće", rekao je Rijera.

Prema njegovom mišljenju, svi detalji u fudbalu su važni, a posebno disciplina.

"Kao što sam rekao, svi detalji u fudbalu su važni. Ne može samo zbog jednog da se osvoji titula. Važan je lični odnos, poštovanje, disciplina,... Ja sam strog kad ekipa to zahtijeva. Ako je grupa fantastična, ne moram da budem strog i onda neću biti. Kada se dijete ponaša lijepo, ne govorite mu ništa. Ako su vaspitani, neću im ništa govoriti. Imam iskustva u mnogim svlačionicama, znam da ekipa mora da bude zdrava. Ako nešto remeti atmosferu, moram da riješim. Čuo sam da imamo odlične momke, da neću morati da disciplinujem. Moramo da imamo poštovanje igrača prema stručnom štabu", rekao je Rijera.

Ibon Navaro

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Pomenuo je i Ibona Navara, trenera KK Crvena zvezda.

"Ne poznajem ga lično. Nisam veliki ljubitelj. Znam da je odlična košarka ovdje, možda odem nekad. Možemo da popričamo o taktici na španskom, oni imaju više taktičkih detalja. Želim košarkaškom klubu sve najbolje".

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O budićim pojačanjima nije posebno govorio.

"Igrači koji su tu su prioritet. Ako neko želi da ode, nema problema. Sa sportskim direktorom ću pričati o tome. Igrači moraju da osjećaju strast i pritisak. Ako ima klubova koji traže igrače, biću upućen u to. Prvo želim da upoznam igrače, oni koji su ovdje su mi prioritet. Da im pružim ljubav, mogućnost da se dokažu. Imamo još 15-20 dana za to", rekao je Rijera.

Njegova ideja je da svi igraju odbranu i svi igraju napad.

"Fudbal je u mnogim detaljima, pojedinostima. Znam da na konferencijama govorimo o jednom igraču. Sa mnom ćete više govoriti o ekipi. Ovo nije tenis ili golf. Morate da igrate dobro kao tim, ali i da budete dobri individualci. Svi igrači moraju da se osjete važno i bitno. Najvažnije za nas je da napadamo. Štoper ili golman počinje napade, važno je krenuti u napade. Prvi odbrambeni igrač je centarfor. Ako on daje primjer, onda ćemo se dobro braniti. Ako je štoper primjer napada, onda ćemo dobro napadati. Svi imaju odgovornost sa i bez lopte. Većina razgovora će biti kolektivnog, ne individualnog karaktera. Vi ćete objaviti ko je dao gol".

Vjera u sebe i ekipu su takođe važni.

"Vjerovanje počinje od mene, kako će igrači vjerovati? Učiniću da budu jaki i snažni. Ne postoji strah u mom rječniku. To je naša želja, želimo da budemo snažni. Igrači moraju da vjeruju kako je ostvariv cilj pobjede u Ligi šampiona. Crvena zvezda mora da bude tih velikih timova koje pominjete, želimo Zvezdu na evropskoj mapi", rekao je Rijera.

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Izvor: MN PRESS

Rijera je Jovana Stankovića izdvojio ne samo kao najboljeg srpskog fudbalera s kojim je sarađivao već i ka svog idola.

"Bio sam srećan da sam tokom karijere igrao sa mnogo talentovanih srpskih fudbalera. Jedini od njih, moj idol, jeste bio moj idol iako se ne govori o idolima, on jeste... Real, Barselona, uvijek imate velike igrače. Jovan Stanković je bio moj idol. Bio sam mlad, on je igrao za Majorku. Mogao sam da idem njegovim koracima. Podučavao me je kao igrača i osobu. kada je otišao iz prvog tima, pratio sam Jovana Stankovića tokom karijere. dobri smo prijatelji. Dao mi je savjete koliko je veliki klub i siguran am da će me podržati", rekao je Rijera.

Na kraju je istakao da će kod njega svi dobili jednaku priliku.

"Kao što sam rekao, želim da pružim priliku svima. Želim da vide čime raspolažu, da vidim sve što imam na raspolaganju. Iskoristiću te sastojke. Želim fantastične igre. Kao kuvar, sa sastojcima. Da skuvam neko jelo. vidjećete stil igre, vidjećete koji igrači mogu bolje. Trenutno računam na sve njih. Svi igrači kreću od nule kod novog trenera, na njima je da pruže maksimum i dokažu se. Kada igrači vjeruju u plan, oni su motivisani. Dobijete auto, znate kuda da idete. Ako je tu sumnja, manje vjerujete. ako budu vjerovali, biće lakše. Stil igre, način, rezultati, sve dolazi kasnije. Ako sve radite kako treba, a ne pobjeđujete, izgubi se motivacija. Mi smo srećni što smo zajedno, klub ima dosta energije da postigne ciljeve", zaključio je Rijera.

(MONDO)