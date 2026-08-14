Albert Rijera je novi trener Zvezde: Srpski šampion otklonio sve dileme

Španac Albert Rijera zamijeniće Dejana Stankovića na klupi Crvene zvezde.

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

FK Crvena zvezda zvanično je objavila da je Španac Albert Rijera naslednik Dejana Stankovića. On je potpisao dvogodišnji ugovor sa srpskim šampionom i pokušaće da nastavi evropsku misiju u Ligi Evrope.

Crveno-bijeli su se oglasili zvaničnim saoštenjem koje prenosimo u cijelosti:

"FK Crvena zvezda obavještava javnost da je novi trener našeg kluba španski stručnjak Albert Rijera, koji je parafirao dvogodišnji ugovor.

Albert Rijera je rođen 15. aprila 1982. godine u Manakoru, na ostrvu Majorka. Samostalnu trenersku karijeru španski strateg započeo je u Olimpiji iz Ljubljane, sa kojom je u sezoni 2022/23 osvojio prvenstvo i kup. Ubrzo je preuzeo Celje, ali je poslije samo nekoliko mjeseci dobio ponudu Bordoa. Kao šef stručnog štaba francuski tim vodio je od oktobra 2023. do jula 2024. godine, kada je donio odluku da se vrati u Celje. Sa slovenačkom ekipom Albert Rijera je ostvario značajne uspjehe, osvojio nacionalni kup i bilježio zapažene rezultate na evropskoj sceni. U sezoni 2024/25 Celje je predvodio do četvrtfinala Lige konferencije, dok je naredne sezone izborio plasman u nokaut fazu pomenutog takmičenja. Potom je u februaru 2026. godine španski stručnjak preuzeo Ajntraht, a na klupi njemačkog tima zadržao se do maja iste godine.

Tokom bogate igračke karijere Albert Rijera je nastupao za reprezentaciju Španije, ali i za neke od najboljih evropskih klubova kao što su Majorka, Bordo, Mančester Siti, Espanjol, Liverpul, Olimpijakos, Votford, Galatasaraj i Udineze.

Albertu Rijeri želimo dobrodošlicu i vjerujemo da će u godinama koje su pred nama zajedno sa našom Crvenom zvezdom bilježiti velike uspjehe", navodi se na sajtu Zvezde.