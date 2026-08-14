Cijeli svijet osudio Arinu Sabelenku: Tragedija za tragedijom, a ona samo želi da igra tenis

Život Arine Sabalenke obilježile su dvije velike tragedije.

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Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka još jednom je govorila o velikoj tragediji koja ju je zadesila 2024. godine. Njen bivši dečko Konstantin Kolcov pronađen je mrtav u Majamiju, a sve ukazuje da je riječ o samoubistvu. U tom momentu ona se pripremala za nastup na turniru, a ni šokantne vijesti je nisu spriječile da izađe na teren. Mnogi su je osudili zbog tog poteza, a to je bio samo njen način da se izbori sa depresijom...

Kolcov je bio profesionalni hokejaš, a momentu nesreće njih dvoje više nisu bili u vezi. Uprkos savjetima članova stručnog štaba, Bjeloruskinja je odlučila da nastavi sa teniskim aktivnostima.

"Tenis me je zaista spasao od depresije. Samo sam pokušavala da se fokusiram na trening, kako bih provodila manje vremena sama sa svojim mislima. Često sam plakala tokom treninga. Bio je to veoma težak trenutak u mom životu", rekla je Sabalenka u intervjuu za "Tajm".

Kolcov je preminuo nakon pada sa 23. sprata zgrade u Majamiju, u slučaju koji je okarakterisan kao samoubistvo. Sabalenka je za sve sznala na surov način. Policajci su prekinuli njen trening i saopštili joj užasne vijesti koje isprva nije htjela da prihvati.

Nekoliko dana nakon Kolcovljeve smrti, Sabalenka je zaigrala u Majamiju, uspjela je da pobijedi u jednom meču, a potom je eliminisana u šesnaestini finala.

Još jedna velika tragedija

Sabalenka je doživjela još jednu porodičnu tragediju 2019. godine kada je njen otac iznenada preminuo u 43. godini od posljedica meningitisa.

Prva sjećanja na tenis su ona kada ju je otac vozio pored praznih teniskih terena kada je imala samo šest godina. To joj je probudilo interesovanje za profesionalni sport kojim se i njen otac bavio. Bio je hokajška zvijezda kada je doživio saobraćajnu nesreću koja mu je promijenila život iz korijena.

Imao je samo 19 godina kada se to desilo, a toliko je imala i Arina kada je sznala da joj je otac preminuo. Bila je to najteža sezona u njenoj karijeri, ali je uspomena na oca uvijek motivisala na putu ka teniskom vrhu.