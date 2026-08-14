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Ni Vilagoš ne zna šta se desilo u kvalifikacijama: "Neću da razmišljam o tome, probaću da se regenerišem"

Ni Vilagoš ne zna šta se desilo u kvalifikacijama: "Neću da razmišljam o tome, probaću da se regenerišem"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpkinja Adriana Vilagoš je kao 10. prošla u finale Evropskog prvenstva u bacanju koplja.

Adriana Vilagoš o plasmanu u finale Evropskog prvenstva Izvor: Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš se plasirala u finale Evropskog prvenstva u bacanju koplja, ali nisu kvalifikacije tekle onako kako je zamišljala. Borbu za medalje je obezbijedila tek iz trećeg pokušaja, hicem od 57,25 metara. Nakon realno loše serije nije krila nezadovoljstvo.

Njen najbolji rezultat ove sezone je preko 63 metra i po tome je trenutno druga u Evropi. Zašto je podbacila u Birmingemu?

"Bilo je stresno, ali trudiću se da uopšte ne razmišljam o tome. Treba da ispravim greške koje sam napravila, nije koplje letjelo kako sam ja zamislila. Probaću da se regenerišem i fizički i psihički", kazala je Vilagoš za "Sport Klub".

Uslovi nisu bili idealni, ali ne želi srpska predstavnica da traži opravdanje, već je fokusirana da se što bolje pripremi za finale.

"Bilo je vjetra što me je malo poremetilo, ali kažem i pored toga sam imala tehničke greške koje moram da ispravim", dodala je srpska reprezentativka.

Finale bacanja koplja zakazano je za nedjelju od 20.55 i nadamo se da će Vilagoš uspjeti da popravi utisak iz kvalifikacija, gdje je kao 10. uspjela da se plasira u finale.

Na prethodne dvije evropske smotre ima dva srebra i pokušaće da osvoji treću uzastopnu medalju na velikim takmičenjima.

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Tagovi

Atletika Bacanje koplja Evropsko prvenstvo Adriana Vilagoš

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