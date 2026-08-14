Koliku platu će Rijera imati u Zvezdi? Potpisao na Majorki, nije najskuplji trener u istoriji

Poznati novi detalji ugovora između Crvene zvezde i Alberta Rijere, između ostalog i koliko će zarađivati na stadionu "Rajko Mitić".

Izvor: Jan Huebner / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda je zvanično predstavila Alberta Rijeru kao svog novog trenera. Na simpatičan način, Zvezda je potvrdila da Rijera mijenja Stankovića i odmah će morati da prione na posao jer ga već idućeg četvrtka očekuje meč sa Viktorijom iz Plzenja u plej-ofu Lige Evrope.

Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je novi trener našeg kluba španski stručnjak Albert Rijera, koji je parafirao dvogodišnji ugovor.



Albert Rijera je rođen 15. aprila 1982. godine u Manakoru, na Majorci. Prvi posao kao glavni trener dobio je 2022. godine u…pic.twitter.com/6ULY8S8N09 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)August 14, 2026



Kao što je od ranije poznato, Crvena zvezda i Rijera su se dogovorili na dvogodišnju saradnju, odnosno do kraja sezone 2027/28 i to je jasna poruka da nije u pitanju kratkoročno rješenje, nego na "Marakani" imaju ozbiljne planove sa Špancem.

Koliku platu je dobio Rijera?

Izvor: Oliver Vogler / imago sportfotodienst / Profimedia

Rijera, srećom po Zvezdu, ovoga puta nema "klauzulu" u ugovoru koja ga sprečava da dođe u Beograd. Upravo zbog nje nije potpisao prošle jeseni kada je Celje tražilo previše novca za obeštećenje, da bi na kraju Rijera otišao u Frankfurt koji je uspio da se dogovori da ga dobije s popustom (1,3 miliona evra).

Rijera nije najskuplji trener u istoriji Zvezde pošto je Barak Bahar zarađivao 1,2 miliona dolara godišnje.

Sada dolazi kao slobodan agent u Zvezdu i na Majorki je potpisao ugovor vrijedan oko dva miliona evra. Računajući i bonuse, prve sezone zarađivati 960.000 evra, a druge 980.000 evra, piše "Meridijan Sport".

Očekuje se da u nedjelju doputuje u Beograd gde će tog dana imati zvaničnu promociju i prvi trening sa igračima.

Tri pravila donosi u Zvezdu

Vidi opis Koliku platu će Rijera imati u Zvezdi? Potpisao na Majorki, nije najskuplji trener u istoriji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: (AP Photo/Andres Kudacki) Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: RONALD WITTEK/EPA Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: EPA/PETER SCHNEIDER Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: RONALD WITTEK/EPA Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: RONALD WITTEK/EPA Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: RONALD WITTEK/EPA Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: RONALD WITTEK/EPA Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Eibner-Pressefoto/Jan Prihoda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Peřina Luděk / ČTK / Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Albert Rijera (44) poznat je po tome da želi da gradi odnos sa igračima, ali je isto tako vrlo ekscentričan po pitanju nekih stvari, tako da se očekuje da kao i u Ajntrahtu iz Frankfurta prvo na svlačionicu okači svoja tri "sveta" pravila:

pravilo: Poštovanje u svlačionici. To dolazi prije svega. pravilo: Igraš onako kako treniraš. pravilo: Postavljaj uvijek pitanje samom sebi - šta pružam ovom timu sa loptom i bez nje?

Ko je Albert Rijera?

Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rijera traži "reset karijere" nakon što se nije proslavio u Frankfurtu i "oteran" je za samo nekoliko mjeseci. Imao je veliki sukob sa igračima, pa sa medijima, tako da se tamo na loš način ispoljio njegov karakter na koji su mnogi upozoravali, ali se i dalje radi o vrlo zanimljivom treneru.

Rijera je pravio velike uspjehe inače sa slovenačkim Celjem i ovog leta se spominjao kao potencijalni trener Rijeke, međutim do dogovora nije došlo, možda i jer je čekao otvorenu poziciju na drugom mjestu.

Kao trener inače ima kup sa Celjem i izboren plasman u nokaut fazu Konferencijske lige. Bio je prvak Slovenije sa Olimpijom iz Ljubljane, odnosno ima "duplu krunu" sa ovom ekipom, međutim rastao se od nje na vrlo ružan način i to je bio jedan od razloga što je preuzeo Celje. Radio je takođe i u francuskom Bordou.