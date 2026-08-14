Sjajne vijesti za crno-bijele poslije plasmana u plej-of kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Izvor: MN PRESS

FIFA je ukinula zabranu registracije novih igrača Partizanu i sada će crno-beli moći da uvrste Idrisua Babu u tim za plej-of Konferencijske lige protiv španskog Hetafea.

Takođe, moći će i da se okrene novim pojačanjima, pošto je prelazni rok i dalje u toku. Nakon što su stigli na korak od plasmana u treće po jačini evropsko takmičenje, još dobrih vijesti za klub iz Humske.

Partizan je imao zabranu zbog dugovanja prema skautu iz Brazila Marselu dos Santosu Siprijanu. Dug je iznosio 111.000 evra, sa kamatom od 11.000 i dodatnom kaznom 3.000 evra. Dug je narastao na 140.000 evra i slučaj je završio pred Sudom za arbitražu u sportu

Vidi opis Partizan može da registruje Babu: FIFA konačno skinula zabranu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Crno-bijeli su na vrijeme isplatili sva dugovanja prema Brazilcu, ali je Marselo dos Santos Siprijan odugovlačio sa predajom potvrde o tome i crno-bijeli nisu mogli da registruju Idrisua Babu za utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv kazahstanskog Tobola.

Sada je konačno sve razriješeno i Partizan može da nastavi sa aktivnostima u prelaznom roku...