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Saša Ilić jednim potezom probudio Partizan u Kazahstanu: "Ne smijemo izgledati tako uplašeno"

Saša Ilić jednim potezom probudio Partizan u Kazahstanu: "Ne smijemo izgledati tako uplašeno"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Saša Ilić je trostrukom izmjenom na početku drugog meča protiv Tobola napravio presudne promjene za konačnu pobjedu (2:1).

sasa ilic izmjenama donio pobjedu partizanu u kazahstanu Izvor: EPA/RONALD WITTEK

Trener Partizana Saša Ilić opomenuo je svoje igrače poslije pobjede u Kazahstanu da ne smiju da izgledaju uplašeno i zbunjeno kao na početku revanša protiv Tobola. Crno-bijeli su se ipak brzo sabrali i uz Ilićeve izmjene trijumfovali 2:1 i ostvarili "dupli trijumf", kojim su zakazali dvomeč protiv Hetafea u plej-ofu za plasman u Ligu konferencije.

"Naš problem danas je bio veliki strah od mojih igrača, to mogu da razumijem, atmosfera nije prijatna, ali ne možemo kao Partizan da dozvolimo da djelujemo tako uplašeno i nepovezano. U drugom dijelu je bilo mnogo bolje, imali smo puno šansi i uspjeli da pobijedimo, to govori sve. Sada je sve dobro", rekao je Ilić za TV Arena sport.

Opominje Ilić svoj tim pred gostovanje u Španiji sljedećeg četvrtka.

"Dešava nam se puno jednostavnih grešaka, da li iz straha, uplašenosti... Ako hoćemo da pariramo Hetafeu, moramo to da svedemo najmanju moguću mjeru", rekao je Saša Ilić.

"Gledao sam hajlajtse Hetafea, glupo je pričati o njima"

Trener crno-bijelih je u poluvremenu napravio tri izmjene - uveo je Žea umjesto Kojzeka, Ibrahima Zubairua umjesto Nemanje Trifunovića i Aleksa Zekovića umjesto Zorana Alilovića.

"Imali smo dva igrača sa po žutim kartonom, utakmica se nije odvijala u pravcu u kojem smo željeli, igrači koji su ušli donijeli su živost i izgledalo je to mnogo bolje u drugom dijelu".

Zašto nije igrao Nikola Simić?

"Odigrao je četiri utakmice, nije prošao pripreme, bio je sa U-19 reprezentacijom i zato je pauzirao".

Koliko je stigao Ilić da prati Hetafe?

"Neke hajlajtse sam gledao, pamtim ekipu iz prošle godine, par puta sam ih gledao, španska liga ima ma našoj televiziji. Glupo je pričati o njima, izuzetno su diciplinovani tim, primaju mali broj golova, prave probleme i najvećim timovima u Španiji i biće izuzetno teško".

Bonus video: 

Pogledajte

02:59
Saša Ilić nakon kiksa Partizana protiv IMT
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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