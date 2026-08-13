Partizan je primio gol od Tobola u Kazahstanu već u sedmom minutu, veoma lijep pogodak postigao je Islam Česnokov.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan igra meč u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Tobola i taj duel nije dobro počeo. Gubi od sedmog minuta utakmica poslije evrogola koji je postigao Islam Česnokov. Jeste zaista izveo majstoriju, ali je isto tako ostao potpuno sam u kaznenom prostoru.

Poslije centaršuta Luisa Gere je vezni fudbaler domaćeg tima ostao bez čuvara, odlučio je da šutira iz voleja i uspio je da je "zakuca" u mrežu golmana Miloša Krunića. Nije imao mnogo šanse da odbrani taj udarac.

Vidi opis Evrogol šokirao Partizan u Kazahstanu (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Partizan je prvi meč u Beogradu dobio sa 3:0 i ako se ne dogodi šok, čeka ga Hetafe u plej-ofu.

Tobol poveo protiv Partizana Izvor: YouTube/Arena sport

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:30 Grobari pozdravljaju fudbalere Partizana na poluvremenu protiv Tobola Izvor: МONDO/Dušan Ninković Izvor: МONDO/Dušan Ninković

(MONDO)