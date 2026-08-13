logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evrogol šokirao Partizan u Kazahstanu (VIDEO)

Evrogol šokirao Partizan u Kazahstanu (VIDEO)

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Partizan je primio gol od Tobola u Kazahstanu već u sedmom minutu, veoma lijep pogodak postigao je Islam Česnokov.

tobol gol protiv partizana u kazahstanu Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan igra meč u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Tobola i taj duel nije dobro počeo. Gubi od sedmog minuta utakmica poslije evrogola koji je postigao Islam Česnokov. Jeste zaista izveo majstoriju, ali je isto tako ostao potpuno sam u kaznenom prostoru.

Poslije centaršuta Luisa Gere je vezni fudbaler domaćeg tima ostao bez čuvara, odlučio je da šutira iz voleja i uspio je da je "zakuca" u mrežu golmana Miloša Krunića. Nije imao mnogo šanse da odbrani taj udarac.

Partizan je prvi meč u Beogradu dobio sa 3:0 i ako se ne dogodi šok, čeka ga Hetafe u plej-ofu.

Tobol poveo protiv Partizana
Izvor: YouTube/Arena sport

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:30
Grobari pozdravljaju fudbalere Partizana na poluvremenu protiv Tobola
Izvor: МONDO/Dušan Ninković
Izvor: МONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan Tobol

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC