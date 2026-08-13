Partizan je primio gol od Tobola u Kazahstanu već u sedmom minutu, veoma lijep pogodak postigao je Islam Česnokov.
Partizan igra meč u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Tobola i taj duel nije dobro počeo. Gubi od sedmog minuta utakmica poslije evrogola koji je postigao Islam Česnokov. Jeste zaista izveo majstoriju, ali je isto tako ostao potpuno sam u kaznenom prostoru.
Poslije centaršuta Luisa Gere je vezni fudbaler domaćeg tima ostao bez čuvara, odlučio je da šutira iz voleja i uspio je da je "zakuca" u mrežu golmana Miloša Krunića. Nije imao mnogo šanse da odbrani taj udarac.
Evrogol šokirao Partizan u Kazahstanu (VIDEO)
Partizan je prvi meč u Beogradu dobio sa 3:0 i ako se ne dogodi šok, čeka ga Hetafe u plej-ofu.
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(MONDO)