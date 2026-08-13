Italijanska "Gazeta delo Sport" ispostavila je "račun" koji je napravio Dušan Vlahović u Juventusu tokom četiri i po godine.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski napadač Dušan Vlahović napustio je Juventus poslije četiri i po godine, a njegov odnos sa navijačima i upravom tokom ovog perioda se može opisati kao turbulentan. Prošao je put od miljenika do glavnog krivca, a ono što boli simpatizere "stare dame" i dio javnosti u Italiji je to kako je Srbin "ojadio" klub.

Italijanska "Gazeta delo Sport" je ispostavila tačnu računicu koliko je Vlahović koštao Juventus kao jedan od najplaćenijih igrača u Seriji A. Kako se navodi, torinski velikan je za njegov angažman izdvojio ukupni 162,13 miliona evra, kroz transfer, provizije, bonuse i bruto platu.

Tačno 76,78 miliona evra otišlo je na bruto plate, dok je 85,36 miliona trošak transfera, provizija i bonusa. Zvanična cifra prelaska iz Fiorentine u Juventus je 70 miliona evra, dok ostatak predstavlja prateće troškove.

Papreno naplatio golove kroz bonuse

Vidi opis Dušan Vlahović "ojadio" Juventus: Ovo je tačna računica, plaćali mu 36.000 evra po minutu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Murat Sengul / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Srpski as je za Juventus odigrao 168 utakmica i postigao 68 golova, a prema računici Italijana, svaki gol je Juventus koštao oko 2,5 miliona evra. Najbolju sezonu je odigrao prije dvije godine kada je postigao 18 golova u crno-bijelom dresu.

U posljednjoj sezoni je postigao samo 10 golova, što mu je donijelo 41,75 miliona evra - tačnije, za svaki pogodak je zaradio oko 4,18 miliona evra.

Navodi se da je svaki Vlahovićev meč klub je u prosjeku koštao oko 965.000 evra. U posljednjoj sezoni je odigrao samo 23 utakmice, što je iznos od 1,82 miliona evra po meču.

Što se tiče ukupne minutaže, za Juventus je odigrao 10.766 minuta, a prosječno je za 60 sekundi na terenu bio plaćen 15.060 evra. U posljednjoj sezoni brojka je porasla na 36.000 evra po minutu.

Koliko će zarađivati u Bešiktašu?

Izvor: YouTube/Beşiktaş JK

Agenti srpskog asa su uspjeli da "izboksuju" dobre uslove i u Bešiktašu, gdje će provesti makar naredne tri sezone.

Vrijednost ugovora je 8 miliona godišnje (ukupno 24 miliona do 2029. godine), dok će dobiti mnogo veću proviziju, odnosno dodatnu svotu za potpis ugovora jer dolazi kao slobodan agent. Navodno, u pitanju je svota od 15 do 20 miliona evra.

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(MONDO)