Dušan Vlahović digao tri prsta pred hiljadama Turaka: Pogledajte reakciju, Istanbul je proključao

Srpski napadač Dušan Vlahović stigao je u Istanbul gde je dočekan kao sultan. Digao je tri prsta i zbog njega je Turska proključala.

Izvor: Besiktas JK/Youtube

Tresao se Carigrad jer je došao novi sultan - Dušan Vlahović. Srpski napadač je došao u najbitniji evropski grad na potpis ugovora sa Bešiktašem, a još tokom dana hiljade navijača Bešiktaša su zakrčile aerodrom u ovom gradu. Nakon što se pojavio na aerodromu dao je prvu izjavu, a onda izašao pred navijače.

"Ne čujem vas ništa", rekao je novinarima kada se pojavio pred najvjernijim navijačima. I zaista nije čuo, jer poslušajte i pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:33 Dušan Vlahović na aerordromu Izvor: Youtube/Besiktas JK Izvor: Youtube/Besiktas JK

"Prvo hoću da kažem - bićemo šampioni. Veoma sam srećan što sam ovdje i ovo je nevjerovatno. Ne mogu da dočekam da zaigram", rekao je Dušan Vlahović pred navijačima koji su već digli ogromnu buku. A onda je riješio da digne tri prsta!

Dušan digao tri prsta usred Carigrada

Kada je sačekao da se oglase i čelnici kluba, obratio se navijačima. Digao je prvo obje ruke, onda spustio jednu, a drugu ostavio u vazduhu. Držao je visoko tri prsta, a onda je krenuo da komanduje navijačima. Prema njegovoj komandi su pjevali, skandirali i to je potrajalo.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:43 Dušan Vlahović digao tri prsta u Istanbulu Izvor: Besiktas JK/Youtube Izvor: Besiktas JK/Youtube

Odmah pričao o Partizanu

"Veoma je nevjerovatno. Jako sam srećan što sam ovdje. Znam šta želimo da uradimo. Hoću da se zahvalim gospodinu predsjedniku, svima koji su radili na ovom transferu i naravno mom treneru Vinćencu Italijanu. Naravno da volim crno-bijele boje, one me prate kroz život. Kao dijete bio sam navijač Partizana, a i dalje sam. Zatim sam igrao za Juventus, sada sam u Bešiktašu", rekao je kada je tek izašao iz aviona koji je pratilo preko 8.000 navijača u letu na specijalizovanom sajtu "Flajt radar".