Vlahović pokrenuo lavinu: Superzvijezde redom idu u Tursku, liga će biti jača nego ikada

Sa dolaskom Dušana Vlahovića krenulo je ludilo i superzvijezde su redom krenule da dolaze u Tursku. Nevjerovatno kako će izgledati ta liga naredne sezone.

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Kada je Dušan Vlahovićstigao u Bešiktaš, krenulo je pravo ludilo u Turskoj. Prvo je reagovala ekipa Fenerbahčea koja je dovela Romelua Lukakua bukvalno minut nakon što se Bešiktaš oglasio zbog Srbina, a sada su reagovali i Galatasaraj i Trabzonspor.

Trabzon koji je uzdrmao tržište kada je na iznenađenje svih doveo Mohameda Salaha sutradan će predstaviti još jedno strašno pojačanje. U pitanju je nekadašnji napadač Liverpula i Benfike Darvin Nunjez koji se vraća u Evropu iz Saudijske Arabije i ponovo će kao u danima u Engleskoj igrati sa Salahom.

Zatim je reagovao i Galatasaraj i oni su poslali ponudu od 45.000.000 evra za Gabrijela Martinelija za narednu sezonu. Tako bi Arsenal mogao da skupi novac za dovođenje Vinisijusa, a velikan iz evropskog dijela Istanbula da dođe do ogromnog pojačanja.

Ko će igrati u Turskoj naredne sezone?

Ubjedljivo najveće ime je Mohamed Salah iz Trabzonspora u kome igra i Andre Onana, bivši golman Mančester junajteda i Ajaksa, pa i Nikolas Pepe. Romelu Lukaku, Marko Asensio, Milan Škrinijar, Edson Alvarez, Fred, Džon Duran i Ederson su u Fenerbahčeu, a u Galatasaraju su Ilkaj Gundogan, Viktor Osimen, Vilfred Zaha, Liroj Sane, Lukas Toreira i potencijalno Gabrijel Martineli. Sa Vlahovićem će igrati Orkun Kokču, Leandro Trosar, Amir Hadžiahmetović...