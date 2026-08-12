"Bio bih šokiran da Alkaraz dođe na US open": Nove crne slutnje oko Španca

Španski teniser Karlos Alkaraz će najvjerovatnije propustiti i posljednji grend slem u sezoni.

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Dvojica najboljih tenisera današnjice Janik Siner i Karlos Alkaraz neće igrati u Sinsinatiju, a postoji bojazan da se Španac ne vrati ni na posljednjem grend slemu u sezoni US openu. On je van terena još od aprila, a poznati stručnjak za sportske povrede Stiven Smit kaže da bi bilo suludo da se Alkaraz vrati u Njujorku.

Doktor ide još dalje i kaže da bi bio šokiran ako bi Alkaraz nastupio na US openu.

"Smatram da US open istovremeno objedinjuje gotovo sve rizike po zdravlje i bezbjednost igrača: ekstremnu vrućinu i vlažnost vazduha u Njujorku, najtvrđu podlogu u sportu, kao i mečeve koji se igraju na tri dobijena seta i mogu da potraju četiri ili pet sati", rekao je Smit i nastavio:

"Takođe, kada je riječ o igraču koji je duže vrijeme odsustvovao sa terena, za očekivati je da će vjerovatno odigrati više setova nego inače, s obzirom na talenat koji posjeduje. Za svakoga ko se suočava sa problemom mekog tkiva ili kostiju, ova podloga pruža najmanju zaštitu od svih onih na grend slem turnirima", kaže doktor i poentira:

"S obzirom na to koliko su bili strpljivi, bio bih šokiran da ga vidim na US openu."

Koja povreda ga muči?

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Alkaraz se povrijedio na turniru u Barseloni još u aprilu i u pitanju je takozvani tenosinovitis - zapaljenje tetive i njene ovojnice, sve zbog ponavljanja pokreta i opterećenja zgloba. S obzirom na to da se njegova igra bazira na jakom udarcu i to "iz zgloba", to je za njega najgora moguća povreda.

Osjeća bol u korijenu palca i teško mu je uopšte da drži reket, zbog čega je i propisan potpuni odmor bez igranja. Ipak, Alkaraz je posljednjih nedjelja intenzivno trenirao, ali je odustajanje od Sinsinatija naznaka da još uvijek ne želi da uđe u rizik.

Za Španca je ova godina počela kao iz snova, osvojio je Australijan open i postao najmlađi igrač koji je kompletirao sva četiri grend slema, ali ga je povreda omela da nastavi istim putem. Pojavilo se dosta spekulacija oko njegove povrede, a one dolaze upravo zbog toga što su Karlos i njegov tim posljednjih mjeseci djelovali van očiju javnosti. U svakom slučaju, njegovo odsustvo je veliki gubitak za tenis i svi jedva čekaju njegov povratak.