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Alkaraza na najpodmukliji način napao Sinerov čovjek od povjerenja: "Crv sumnje se širi"

Alkaraza na najpodmukliji način napao Sinerov čovjek od povjerenja: "Crv sumnje se širi"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Doktor Đani Danijele izazvao je kontroverzu izjavama o Alkarazovim zdravstvenim problemima, a mnogi misle da iza ovakvkog napada stoji Janik Siner.

sinerov doktor napao alkaraza Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Gdje je Karlos Alkaraz i zašto ne igra? To je pitanje koje već nekoliko mjeseci brine njegove navijače, a kako je pauza sve duža i duža - sve je više onih koji se pitaju šta se sa njim događa i da li je u pitanju problem krupniji od onoga koji je prvobitno bio prijavljen.

Tenosinovitis navodno muči Alkaraza od aprila, u šta sada već malo ko može da povjeruje, a nižu se otkazani turniri za njega. Nije ga bilo na Rolan Garosu, Vimbldonu, pa u Montrealu i Sinsinatiju, a sve su veće šanse da ga nećemo gledati ni na US Openu što sada već zvuči kao katastrofalna sezona, iako je Alkaraz osvojio Australijan open. Na sve to, počeli su bočni udari iz Italije, iz tabora njegovog trenutno najvećeg rivala Janika Sinera koji takođe ne stoji baš sjajno sa zdravljem.

Kako su Sinerovi napali Alkaraza?

Doktor iz Teniskog saveza Italije Đani Danijele dao je sebi previše za pravo kada je komentarisao stanje Karlosa Alkaraza za koje nema nikakva saznanja, sem onih iz medija.

Doveo je u pitanje prirodu Alkarazovih zdravstvenih problema i nagovijestio da teniser prolazi kroz period psihičke krize, što se odrazilo i na njegovu igru na terenu, što je i te kako podiglo buru na društvenim mrežama. Razumljivo je kada navijači daju sebi za pravo da komentarišu, ali doktor koji radi sa Alkarazovim kolegama?

Izvor: Alejandro van Schermbeek / Alamy / Profimedia

"Španska strana još uvijek nije razjasnila o kakvoj je tačno povredi ručnog zgloba riječ, pa se sve više spekuliše o tome da Alkaraz prolazi kroz period psihičke slabosti. On želi da se vrati na pređašnji nivo, ali pati od svojevrsne depresije - to je začarani krug koji ga sprečava da povrati samopouzdanje", rekao je "ljekar" Đani Danijele i za italijanski list "La Stampa" i zatim dodao: "Crv sumnje je počeo da se širi".

Šta je sa Sinerom?

Trenutno je van terena i Janik Siner koji je takođe propustio masterse u Montrealu i Sinsinatiju, a neizvjesno je da li će igrati na US Openu zbog "nelagode" koju osjeća u kolenu. Doktor tvrdi - hoće.

"Briga tenisera nije usmjerena isključivo na fizičko zdravlje. Prvi reket svijeta ne dolazi na masters da bi odradio trening i odigrao dva meča, pa se vratio kući" rekao je Đani Danijele sugerišući da je Sinerova odluka prije bila mjera opreza nego pokazatelj zabrinjavajućeg problema: "Ne bi trebalo preuveličavati celu stvar, iako ga moramo pažljivo pratiti. Vjerujem da će na US Openu sve biti u redu".

Kad će Alkaraz na teren?

Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Izgubio je već mnogo poena Karlos Alkaraz na ATP listi zbog toga što nije igrao četiri mjeseca (od 14. aprila u Barseloni), pao je bio na treće mjesto iza Zvereva, ali ga je nedavno opet preskočio zbog slabije forme Nijemca. Rizikuje sada da izgubi još 2.000 kao osvajač US Opena iz prošle sezone. Za sada nema potvrde da li će ili neće igrati, međutim s obzirom na to da nije imao pripremu pred turnir - neće biti iznenađenje ako "presjedi" i treći grend slem.

Ove sezone Alkaraz je osvojio "samo" Australijan open i činilo se da će ovo opet biti njegova godina, a na kraju bi mogla da bude i najslabija u karijeri.

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00:37
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

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Janik Siner Karlos Alkaraz

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