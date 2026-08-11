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Štefan Krečmar gledao sina kako osvaja zlato u Beogradu

Štefan Krečmar gledao sina kako osvaja zlato u Beogradu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Štefan Krečmar je došao u Beograd i gledao je sina kako osvaja zlato na Evropskom prvenstvu za kadete. Evo kako su zajedno proslavili uspjeh nakon meča sa Slovenijom u finalu.

stefan krecmar zagrlio sina poslije zlata u beogradu Izvor: Nikola Lalović/MONDO

Kultnu sliku smo vidjeli u "Pioniru" - dinastija Krečmar nastavila je da niže medalje. Njemačka je u finalu kadetskog prvenstva Evrope savladala Sloveniju 35:27 (17:11), a u timu Njemačke bio je Elvis Ernesto Krečmar. Mladi lijevi bek se okitio svojim prvim zlatom u karijeri.

Sa tribina to je sve gledao njegov slavni otac, vjerovatno prvi superstar u svijetu rukometa Štefan Krečmar. Nijemac koji je na lijevom krilu harao Evropom devedesetih bio je poznat po svojoj plavoj kosi i brojnim pirsinzima i tetovažama. Sada je došao na finale da gleda sina i imao je šta da vidi. Evo kako je proslavio sa sinom pobjedu u "Pioniru": 

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Štefan Krečmar i sin
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Kako je igrao Ernesto? 

Za razluku od oca koji je lijevo krilo Elvis Ernesto Krečmar kome je inače majka Kubanka, a i sestra Lusi se bavi rukometom i reprezentativka je Njemačke je lijevi bek. Na prvom meču sa Italijom je bio jedan od najboljih sa četiri postignuta gola, a onda je od meča sa Srbijom izgubio mjesto u startnoj postavi. Odličan je bio u četvrfinalu protiv Islanda sa tri gola, dok je u polufinalu i finalu dao po jedan pogodak. 

Dinastija Krečmar - kao nijedna druga

Štefan Krečmar je rođen u Lajpcigu u Istočnoj Njemačkoj i potekao je iz rukometne porodice. Otac Peter Krečmar bio je legendarni reprezentativac i selektor Istočne Njemačke, dok je majka Valtruda Krečmar bila nevjerovatna rukometašica koja ima srebro i bronzu sa Olimpijskih igara.

On je počeo da igra početkom devedesetih u Špandauu, onda je tri godine bio u Gumersbahu i potom se vratio u Istočnu Njemačku i postao legenda Magdeburga. Sa Njemačkom ima srebra sa Olimpijskih igara, Svjetskog prvenstva i Evropskog prvenstva, kao i jednu evropsku bronzu. Sada se u Beogradu niz medalja porodice Krečmar nastavio. I izgleda da neće da stane. 

(MONDO, Nikola Lalović)

BONUS VIDEO: 

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Bomba Blećića protiv Nemačke
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

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Stefan Krečmar

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