Štefan Krečmar gledao sina kako osvaja zlato u Beogradu

Štefan Krečmar je došao u Beograd i gledao je sina kako osvaja zlato na Evropskom prvenstvu za kadete. Evo kako su zajedno proslavili uspjeh nakon meča sa Slovenijom u finalu.

Izvor: Nikola Lalović/MONDO

Kultnu sliku smo vidjeli u "Pioniru" - dinastija Krečmar nastavila je da niže medalje. Njemačka je u finalu kadetskog prvenstva Evrope savladala Sloveniju 35:27 (17:11), a u timu Njemačke bio je Elvis Ernesto Krečmar. Mladi lijevi bek se okitio svojim prvim zlatom u karijeri.

Sa tribina to je sve gledao njegov slavni otac, vjerovatno prvi superstar u svijetu rukometa Štefan Krečmar. Nijemac koji je na lijevom krilu harao Evropom devedesetih bio je poznat po svojoj plavoj kosi i brojnim pirsinzima i tetovažama. Sada je došao na finale da gleda sina i imao je šta da vidi. Evo kako je proslavio sa sinom pobjedu u "Pioniru":

Pogledajte 00:50 Štefan Krečmar i sin Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Kako je igrao Ernesto?

Za razluku od oca koji je lijevo krilo Elvis Ernesto Krečmar kome je inače majka Kubanka, a i sestra Lusi se bavi rukometom i reprezentativka je Njemačke je lijevi bek. Na prvom meču sa Italijom je bio jedan od najboljih sa četiri postignuta gola, a onda je od meča sa Srbijom izgubio mjesto u startnoj postavi. Odličan je bio u četvrfinalu protiv Islanda sa tri gola, dok je u polufinalu i finalu dao po jedan pogodak.

Dinastija Krečmar - kao nijedna druga

Štefan Krečmar je rođen u Lajpcigu u Istočnoj Njemačkoj i potekao je iz rukometne porodice. Otac Peter Krečmar bio je legendarni reprezentativac i selektor Istočne Njemačke, dok je majka Valtruda Krečmar bila nevjerovatna rukometašica koja ima srebro i bronzu sa Olimpijskih igara.

On je počeo da igra početkom devedesetih u Špandauu, onda je tri godine bio u Gumersbahu i potom se vratio u Istočnu Njemačku i postao legenda Magdeburga. Sa Njemačkom ima srebra sa Olimpijskih igara, Svjetskog prvenstva i Evropskog prvenstva, kao i jednu evropsku bronzu. Sada se u Beogradu niz medalja porodice Krečmar nastavio. I izgleda da neće da stane.

(MONDO, Nikola Lalović)

BONUS VIDEO: