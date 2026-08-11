Nije bitna plata, nego provizija: Dušan Vlahović završio transfer!

Dušan Vlahović se odlučio za Bešiktaš, gdje će potpisati ugovor na tri godine uz veću proviziju, a ne platu. Upravo su na tome insistirali Vlahović, njegov otac Miloš i agent ovog ljeta.

Izvor: MN PRESS

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović trebalo bi do kraja nedjelje da zvanično bude predstavljen u Bešiktašu, klubu koji ga je jedini "lovio" ovog ljeta. Nadao se Vlahović da bi mogao da se dogovori opet sa Juventusom, da će se Barselona, Real Madrid ili Atletiko Madrid javiti prije nego što se "zatvori" ljetnji prelazni rok, ali na kraju je poslije požurivanja iz Turske odlučio da ipak ode u Istanbul.

Dugo je na stolu stajala ponuda Bešiktaša, razmišljao je Vlahović da li je baš u 27. godini pravo vrijeme da se ode u Tursku, a kako druge opcija nije imao - i nije postojalo naznaka da će je biti - odlučio je da kaže "da". Posebno jer su u Bešiktašu jedini bili voljni da ispune sve što je tražio od njih. A to nije bilo malo...

Nije do plate, nego do provizije

Spominjalo se ovog ljeta mnogo različitih verzija ugovora, a na kraju će Vlahović potpisati na godinu dana kraće nego što se prvo očekivalo. Navodno, Bešiktaš je nudio četvorogodišnji ugovor vrijedan 10 miliona evra po sezoni (dakle 40 miliona), uz još bonus iliti proviziju od oko 10 miliona evra za potpis.

Na kraju, Vlahović neće potpisati takav ugovor; pristao je na manju platu, da bi dobio veću proviziju koja ide direktno njemu, agentu i ocu Milošu Vlahoviću na račun.

O čemu se radi? Iz Turske stižu vijesti da će Vlahović potpisati na tri sezone uz vrijednost ugovora od 8 miliona godišnje (ukupno 24 miliona do 2029. godine), dok će dobiti mnogo veću proviziju, odnosno dodatnu svotu za potpis ugovora jer dolazi kao slobodan agent. Navodno, u pitanju je svota od 15 do 20 miliona evra.

Zašto su drugi odustali od Vlahovića?

Vlahović je u Juventusu ima godišnju platu od 19,44 miliona evra (bruto, bez uračunatog poreza). Neto je u pitanju između 10,5 i 11 miliona evra.

Upravo ta provizija, odnosno "komisija" kako neki znaju da kažu, bila je prepreka zbog koje su se drugi klubovi povlačili iz pregovora sa Vlahovićem i njegovim zastupnicima, odnosno ocem. Tako su od Saudijaca (u pitanju je Al Ahli) tražili 25 miliona evra za potpis, što je za njih bilo previše, dok je isti odgovor bio i Juventusa.

Što se tiče Barselone, kojoj se prije svega Vlahović nudio, ona nije imala potreban novac da mu "isplati na ruke za potpis", tako da čak ni njegova dobra volja da pristane na značajno manju platu nije bila dovoljna. Atletiko i Real Madrid nisu se ni javili.

Na kraju i Turci dali ultimatum

Izvor: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

Baš ove nedjelje i u Bešiktašu su izgubili strpljenje i poručili su Vlahoviću da sve mora da bude završeno u roku od 48 sati, pa se zato sada sve naglo i ubrzalo i očekuje se da dođe u Istanbul na finalizaciju i potpis ugovora.

Dušan Vlahović (26) je više od 40 dana bez ugovora pošto mu je istekla saradnja sa Juventusom za koji je u posljednjih pet godina odigrao 168 utakmica i na njima je zabilježio 68 golova i 16 asistencija. Prije toga je igrao u Fiorentini (49 golova na 108 utakmica), odnosno počeo je karijeru u Partizanu (27 nastupa i tri gola).

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Pogledajte 00:27 Dušan Vlahović gol Fiorentini Izvor: Arena Sport 1 Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)